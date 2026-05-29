Η Ουκρανία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (29/05) ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τον ρωσικό σταθμό άντλησης πετρελαίου «Yaroslavl-3» και τον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο λιμάνι του Τεμριούκ, στη νότια Ρωσία , κατόπιν εντολής του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο σταθμός άντλησης πετρελαίου «Yaroslavl-3» αποτελεί μέρος του κύριου συστήματος αγωγών της Βαλτικής (BTS-1) και προμηθεύει με πρώτες ύλες το κοντινό διυλιστήριο Slavneft-YANOS, καθώς και τους εξαγωγικούς τερματικούς σταθμούς του λιμανιού του Πριμόρσκ», ανέφερε η Υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Telegram, σημειώνοντας ότι τρεις δεξαμενές αργού πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων στον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου του λιμανιού του Τεμριούκ, καταγράφηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ουκρανική υπηρεσία τόνισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν στόχο να μειώσουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, οι οποίες αποτελούν βασική πηγή εσόδων για τον ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό.

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές έχουν κατασβηστεί.