Η ωραία ατμόσφαιρα στο ΠΑΣΟΚ, μια μεταγραφή και οι νέες περιπέτειες του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Γράφει ο Διαλογιστης

Μετά από μία περίοδο εσωκομματικής ειρήνης, η οποία για ΠΑΣΟΚ καταντούσε ακόμη και βαρετή, όπως είναι γνωστό ξαναβγήκαν τα τσεκούρια του πολέμου. Από την «ακούνητη βελόνα», του Παύλου Γερουλάνου, ως και το «να μη γίνουμε κόμμα διαμαρτυρίας», της Διαμαντοπούλου.

Ωστόσο τα δύο κορυφαία στελέχη που διεκδίκησαν και την αρχηγία του κόμματος δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένας άλλος διεκδικητής ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας φαίνεται πως δεν πρόκειται να σταματήσει τη δημόσια κριτική του, όπως επίσης και να τοποθετείται για διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας.

Μαθαίνουμε επίσης πως σε περίπου δύο εβδομάδες που θα συμπληρώνεται και ένας χρόνος από τις εσωκομματικές εκλογές ετοιμάζεται να κάνει ακόμη πιο αισθητή την παρουσία του. Ίδωμεν…

Στο κόμμα πάντως είναι σε γενική εγρήγορση. Και αυτό γιατί κάποιες πληροφορίες θέλουν να γίνεται το συνέδριο του κόμματος μέσα στον Νοέμβριο. Που σημαίνει ακόμη μία μάχη για την ανάδειξη των συνέδρων και τον έλεγχο των συσχετισμών. Οι διάφοροι στρατοί πάντως μετά από μία περίοδο απραξίας έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν τους σχεδιασμούς τους.

Από το ΠΑΣΟΚ πάντως αποχώρησε η υποψήφια βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης Χρυσή Γκαβανίδου. Και από ότι μαθαίνουμε οδεύει προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας.

Δύσκολες οι ισορροπίες στην Κουμουνδούρου. Από τη μία ο Σωκράτης Φάμελλος που προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους αναφορικά με τους κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη το δίδυμο Πολάκη- Παππά που θέλει περισσότερο σκληρή στάση προς τον πρώην πρωθυπουργό. Και όσο τελευταίος δεν ανακοινώνει τις αποφάσεις του, τόσο η αγωνία για την επόμενη ημέρα φέρνει εκνευρισμό .

Επίσης κάποιοι που θεωρούνται σίγουροι για το κόμμα Τσίπρα, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Η πόρτα εισόδου βλέπετε είναι ” σκληρή “.