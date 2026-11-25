Γράφει ο «Γέρων»

O πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει αύριο (Μέγαρο Μουσικής 20:00) στην εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης, του Τάσου Τζήκα, ο οποίος κατάφερε και συγκέντρωσε ένα αξιόλογο πάνελ. Εκτός από τον Κώστα Καραμανλή θα μιλήσουν ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βαγγέλης Βενιζέλος, ο επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.

Άρχισαν στο γαλάζιο παρασκήνιο της Θεσσαλονίκης τα εσωκομματικά μαχαιρώματα ενόψει των εκλογών. Βλέπετε το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης έχει ενισχυθεί σημαντικά και μπροστά στη δεδομένη μείωση των εδρών, οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν βγάλει τα μαχαίρια. Οι παλιοί ανησυχούν από τον αυξημένο ανταγωνισμό, οι νέοι μπαίνουν δυναμικά και με ελπίδες και γενικά στη ΝΔ είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Στροφή προς τα δεξιά κάνει ο Θόδωρος Καράογλου, προφανώς σε μια στρατηγική ενόψει της υποψηφιότητάς του για Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και γνωρίζοντας πως είναι μια περιοχή με διευρυμένα δεξιά ακροατήρια. Χθες ως καλεσμένος στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» της ΕΡΤnews χρησιμοποίησε πολλάκις τον όρο «λαθρομετανάστες», έκανε λόγο για την πίστη του σε «πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια» ενώ «χάιδεψε» και τα φιλορωσιακά ακροατήρια της Βόρειας Ελλάδας.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προφανώς αγγίζει τον βουλευτή της ΝΔ ήταν η παρουσία του Πέτρου Αταμιάν στο κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Ο Αταμιάν εκτός από υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου είναι και στενός πολιτικός φίλος του Θόδωρου και κουμπάρος του άρα αποκλείω το ενδεχόμενο να μην γνώριζε την πολιτική του επιλογή.

Εκδήλωση ετοιμάζει και η ΝΔ Θεσσαλονίκης με κάλεσμα παλιών στελεχών, ίσως διότι είδαν πολλά από αυτά να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά. Στο μεταξύ ξεκίνησαν και κοινωνικές δράσεις απο τη Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Θεσσαλονίκης ενόψει των Χριστουγέννων. Τη Δευτέρα με πρωτοβουλία των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα ειδών ρουχισμού, τα οποία σήμερα παραδόθηκαν στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, ενισχύοντας το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο.