Η ΟΛΘ Α.Ε. ανάμεσα στις πρώτες 41 εταιρείες που λαμβάνουν το Σήμα Διαφορετικότητας

Η ΟΛΘ Α.Ε. συγκαταλέγεται στις 41 πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που λαμβάνουν το Σήμα Διαφορετικότητας, το οποίο απονέμεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, που αναδεικνύει τις επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές που προάγουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στον χώρο εργασίας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειας της εταιρείας να διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, να συνεισφέρει και να αισθάνεται ότι ανήκει.

«Η απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης αποτελεί αναγνώριση μιας προσπάθειας που έχει μεγάλη σημασία: να γίνει η συμπερίληψη μέρος της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ένας σύγχρονος χώρος εργασίας δεν αξιολογείται μόνο από τα οικονομικά του αποτελέσματα, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του, δημιουργεί ίσες ευκαιρίες, σέβεται τη διαφορετικότητα και αποτρέπει αποκλεισμούς και διακρίσεις. Το Σήμα δεν είναι μια τυπική διάκριση. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης και επιβραβεύει επιχειρήσεις που δείχνουν στην πράξη ότι η ισότητα και η συμπερίληψη μπορούν να γίνουν σταθερό κομμάτι της εργασιακής κουλτούρας», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα. Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Ο ανθρώπινος πλούτος του Λιμένα Θεσσαλονίκης βρίσκεται πίσω από κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας και από τα ισχυρά επιχειρησιακά και οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Η αξία που δημιουργούμε ως οργανισμός παράγεται από ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες και επιστρέφει στην κοινωνία, δηλαδή και πάλι στους ανθρώπους, μέσα από μια κουλτούρα που αντιλαμβάνεται τον ρόλο του λιμανιού ως πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της», δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε., κα. Αγγελική Σαμαρά.

Ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, με περισσότερους από 550 εργαζομένους, η ΟΛΘ Α.Ε. επενδύει συστηματικά στη διαμόρφωση μιας εταιρικής κουλτούρας που βασίζεται στον σεβασμό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Αναγνωρίζοντας ότι η διαφορετικότητα των ανθρώπων της αποτελεί βασικό παράγοντα προόδου, η εταιρεία υλοποιεί πολιτικές και δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει την πορεία που ακολουθεί ο Οργανισμός τα τελευταία χρόνια και ενισχύει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να επενδύει σε ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, αντάξιο των προσδοκιών των ανθρώπων του και των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής. Για την ΟΛΘ Α.Ε., η διαφορετικότητα δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική αξία, αλλά πηγή δύναμης, δημιουργικότητας και εξέλιξης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου όλοι μπορούν να αναπτύσσονται και να πετυχαίνουν μαζί.