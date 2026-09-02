Η οικονομία της καθημερινής ζωής

Του Ευριβιάδη Ελευθεριάδη Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Κάθε Σεπτέμβριο, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται για λίγες ημέρες στο επίκεντρο της πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας και συζήτησης στη χώρα. Δυστυχώς, για τους Θεσσαλονικείς η ΔΕΘ αποτελεί διαχρονικά ένα «αναγκαίο κακό»: από τη μία, μια μεγάλη διοργάνωση μέσα από την οποία η πόλη αναδεικνύεται και γίνεται, έστω για λίγες ημέρες, πρωταγωνίστρια των εξελίξεων· από την άλλη, μια περίοδο κατά την οποία δυσχεραίνεται σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών και οι μετακινήσεις τους, καθώς διαχρονικά η Κυβέρνηση επιλέγει τη συγκεκριμένη Έκθεση και ως ένα πεδίο προβολής και αυτοδιαφήμισης.

Το πραγματικό ερώτημα για τη φετινή Έκθεση, πέρα από την τεράστια αυτοπροβολή των Υπουργείων και των υπόλοιπων δημόσιων φορέων σε μια περίοδο με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, όπου υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη θα επιδιώξουν να διαφημίσουν το έργο τους και να προβληθούν, είναι ένα: ποιες είναι εκείνες οι εξαγγελίες που μπορούν πράγματι να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών; Γιατί σήμερα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία υπάρχει μια τεράστια αντίθεση και αντίφαση.

Από τη μία, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Οικονομικών διαφημίζουν τους θετικούς δείκτες, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την πρόωρη αποπληρωμή του, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την εικόνα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται ραγδαία. Από την άλλη, όμως, υπάρχει η πραγματική ζωή: το σούπερ μάρκετ, το ενοίκιο, το ρεύμα, τα καύσιμα και η αδυναμία όλο και περισσότερων πολιτών να βγάλουν οικονομικά τον μήνα. Υπάρχει ο εργαζόμενος που βλέπει τον μισθό του να τελειώνει εβδομάδες πριν τελειώσει ο μήνας. Υπάρχει ο μικρός επαγγελματίας που δουλεύει περισσότερο, αλλά βλέπει διαρκώς το λειτουργικό του κόστος να αυξάνεται. Υπάρχει ο νέος που ζει μέσα σε συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και αναρωτιέται αν θα μπορέσει να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να δημιουργήσει κάτι καλύτερο για το μέλλον του. Και, τέλος, υπάρχει η νέα οικογένεια που δυσκολεύεται ακόμη και να σχεδιάσει το αύριο.