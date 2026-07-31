Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ξεπέρασε τα 727 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office

Η νέα υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την εντυπωσιακή εμπορική της πορεία, ξεπερνώντας τα 727 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις 12 ημέρες προβολής, ενώ η πρεμιέρα της στην Κίνα αναμένεται μέσα στον Αύγουστο.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εξακολουθεί να καταρρίπτει ταμειακά ρεκόρ, καθώς μόλις 12 ημέρες μετά την έξοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει ξεπεράσει τα 727,9 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία συγκέντρωσε 320,5 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, ενώ οι διεθνείς αγορές έχουν προσθέσει ακόμη 407,4 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό παγκόσμιο box office στα 727,9 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εμπορική πορεία της ταινίας θα αποτυπωθεί ακόμη πιο ξεκάθαρα μετά το τέλος του ερχόμενου Σαββατοκύριακου, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η «Οδύσσεια» έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εισπρακτικά φαινόμενα του 2026.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η ταινία δεν έχει κάνει ακόμη πρεμιέρα σε όλες τις μεγάλες κινηματογραφικές αγορές. Η προβολή της στην Κίνα, μία από τις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως, είναι προγραμματισμένη για τον Αύγουστο, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τις εισπράξεις της.

Παράλληλα, η ζήτηση για προβολές σε αίθουσες IMAX παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με αρκετούς κινηματογράφους ανά τον κόσμο να εμφανίζουν εξαντλημένα εισιτήρια ακόμη και για προβολές που έχουν προγραμματιστεί έως τον Σεπτέμβριο.

Με προϋπολογισμό που υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» αποτελεί την ακριβότερη παραγωγή της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν και, με βάση την έως τώρα πορεία της, δείχνει να δικαιώνει τις υψηλές προσδοκίες των δημιουργών και του στούντιο.