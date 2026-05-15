Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο στις 16 Μαΐου φέρνει μια νέα αρχή στα ζώδια

ΗΝέα Σελήνη στον Ταύρο στις 16 Μαΐου 2026 φέρνει μια πιο σταθερή και πρακτική ενέργεια, στρέφοντας την προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομικών, σχέσεων και προσωπικών στόχων. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη Νέα Σελήνη να ξεχωρίζει είναι οι θετικές όψεις που σχηματίζει με τον Ερμή και τον Δία, οι οποίες ευνοούν τη διαύγεια, την καλύτερη επικοινωνία και τις αποφάσεις με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Είναι μια καλή στιγμή για να οργανώσετε οικονομικά ζητήματα, να βάλετε νέες βάσεις σε σχέσεις ή να δημιουργήσετε πιο σταθερές συνήθειες στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για μια σεληνιακή φάση που ευνοεί τα νέα ξεκινήματα με διάρκεια και όχι τις βιαστικές αποφάσεις, ενώ επηρεάζει περισσότερο τα σταθερά ζώδια.

Ταύρος

Η Νέα Σελήνη λειτουργεί σαν μια προσωπική επανεκκίνηση. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να προκύψει η ανάγκη να δείτε πιο καθαρά τι θέλετε για τον εαυτό σας, την εικόνα σας και την καθημερινότητά σας. Νέοι στόχοι, αποφάσεις ή αλλαγές που αφορούν την προσωπική σας πορεία ενδέχεται να ξεκινήσουν τώρα.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί επηρεάζονται κυρίως σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη μπορεί να φέρει ξεκαθαρίσματα ή αποφάσεις γύρω από μια σημαντική σχέση, προσωπική ή επαγγελματική. Είναι πιθανό να συνειδητοποιήσετε πιο εύκολα τι σας καλύπτει και τι όχι, αλλά και να μπείτε σε μια νέα φάση μεγαλύτερης δέσμευσης.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι καλούνται να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο σπίτι, την οικογένεια και τη συναισθηματική τους ισορροπία. Η περίοδος αυτή μπορεί να σας οδηγήσει σε αλλαγές μέσα στον προσωπικό σας χώρο ή σε μια ανάγκη να αισθανθείτε περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα στην καθημερινότητά σας.