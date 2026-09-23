Η νέα γενιά της Θράκης στο επίκεντρο της 90ής ΔΕΘ

Παιδιά από την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή παρουσίασαν την εμπειρία τους από το βραβευμένο πρόγραμμα VION SKILLS στο περίπτερο των Μεταλλείων Θράκης.

Ιδέες που γίνονται κατασκευές, ομαδική δουλειά, ρομποτική και νέες δεξιότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης του VION SKILLS, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο των Μεταλλείων Θράκης στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πρωταγωνιστές της παρουσίασης ήταν τα ίδια τα παιδιά. Συμμετέχοντες από την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή ταξίδεψαν από τη Θράκη μαζί με τις οικογένειές τους και μοιράστηκαν με το κοινό όσα έζησαν μέσα από το πρόγραμμα: τι έμαθαν στα εργαστήρια, πώς συνεργάστηκαν σε ομάδες και πώς κατάφεραν να μετατρέψουν μια ιδέα σε πραγματική κατασκευή. Τη δική τους οπτική έδωσαν και οι γονείς, μιλώντας για την αλλαγή που είδαν στα παιδιά τους όταν απέκτησαν πρόσβαση σε δημιουργικές δραστηριότητες STEM και ρομποτικής.

Το VION SKILLS υλοποιείται στην Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Eduact, με την υποστήριξη των Μεταλλείων Θράκης, δίνοντας σε παιδιά και νέους της περιοχής τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη τον κόσμο της τεχνολογίας, της ρομποτικής και της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα παρουσίασε ο ιδρυτής και Πρόεδρος της Eduact, Κώστας Βασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι η επαφή με τη ρομποτική και το STEM δεν αφορά μόνο την εξοικείωση με την τεχνολογία. Μέσα από τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν πρώτα να συνεργάζονται, να δοκιμάζουν και να αναζητούν λύσεις και, στη συνέχεια, αποκτούν τα εργαλεία για να δώσουν μορφή σε όσα φαντάζονται.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία του VION SKILLS σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή συνεχίζεται φέτος με ακόμη περισσότερες δράσεις, ενώ στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται και η συμμετοχή παιδιών από τη Θράκη στον διεθνή διαγωνισμό Genius Olympiad.

Το VION SKILLS έχει ήδη δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα γύρω από το STEM στη Θράκη. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε δύο νέους χώρους ρομποτικής και τεχνολογίας, στην Αλεξανδρούπολη (Πλατεία Ελευθερίας 12) και στην Κομοτηνή (Ν. Πλαστήρα 2), με δωρεάν συμμετοχή.

Κατά τον δεύτερο κύκλο του VION SKILLS, το 2025–2026, πραγματοποιήθηκαν 16 εργαστήρια και θερινά day camps, με συνολικά 250 συμμετοχές. Παράλληλα, ακόμη 250 παιδιά γνώρισαν το πρόγραμμα μέσα από δράσεις σε παιδικές κατασκηνώσεις της Θράκης, και ήρθαν σε επαφή με την εκπαιδευτική μηχανική, τη ρομποτική και την καινοτομία μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, 40 φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα με πιστοποίηση LEGO® Education.

Η δυναμική του VION SKILLS έχει ήδη αναγνωριστεί και σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς τον Ιούλιο του 2026 το πρόγραμμα απέσπασε το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση STEM/STEAM» στα Education Leaders Awards.

Η υποστήριξη του VION SKILLS αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μεταλλείων Θράκης, το οποίο αναπτύσσει δράσεις με επίκεντρο την εκπαίδευση, την υγεία, τις υποδομές, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.