Η νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ – Όλα τα ονόματα

Η ΓΣΕΕ δημοσιοποίησε τους εκλεγέντες ανά παράταξη στη νέα Διοίκηση της Συνομοσπονδίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ ενώ παραθέτει και τα αποτελέσματα των υπολοίπων οργάνων διοίκησης (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή του άρθρου 30 του Καταστατικού), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη της Διοίκησης
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11. ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
20. ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»
1. ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΜΠΕΚΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ
11. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
«Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
«ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»
1. ΓΚΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΕΝ. ΕΡΓΑ»
1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Α.Κ.»
1. ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
«ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ)»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
Τακτικά μέλη Γενικού Συμβουλίου
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
6. ΓΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
7. ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8. ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.) »
1. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7. ΣΗΜΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
«Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2. ΠΕΡΤΣΕΜΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
«ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
2. ΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ. ΕΡΓΑ»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ)»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
Για την ελεγκτική επιτροπή της ΓΣΕΕ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1. ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΧΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
3. ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
6. ΛΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»
1. ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
4. ΠΑΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
«Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΛΑΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
«ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1. ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ. ΕΡΓΑ»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ)»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ