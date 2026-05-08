Η Νέα Αριστερά ζητά απαντήσεις για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Απαντήσεις «για τη συμμετοχή ή ανοχή ελληνικών αρχών στην αναχαίτιση του στολίσκου του Global Sumud Flotilla και την παράδοση ακτιβιστών στις ισραηλινές αρχές» ζητάει η Νέα Αριστερά, με ερώτηση που απευθύνουν η πρόεδρος της ΚΟ Πέτη Πέρκα και η τομεάρχης Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου στους υπουργούς Εξωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής ομάδας του ελληνικού τμήματος του Global Sumud Flotilla, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των ακτιβιστών Thiago Avila και Saif Abukeshek και ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να παράσχει επείγουσες διευκρινίσεις σχετικά με τη νομική τους κατάσταση, την τύχη τους και το ενδεχόμενο υπαγωγής τους στην ελληνική δικαιοδοσία.

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι το ίδιο το ΕΔΔΑ ζητά να πληροφορηθεί εάν οι ακτιβιστές συνελήφθησαν ή τέθηκαν υπό περιορισμό από ελληνικές αρχές, καθώς και εάν υπήρξε συνεργασία ή συνεννόηση ελληνικών και ισραηλινών αρχών για τη δράση ισραηλινού σκάφους εντός του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης ή ακόμη και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ελληνική νομική ομάδα του Global Sumud Flotilla είχε ήδη ενημερώσει από τις αρχές Μαΐου τόσο την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου όσο και τις αρμόδιες λιμενικές και κυβερνητικές αρχές, ζητώντας εξηγήσεις για τη νομιμότητα των ενεργειών που οδήγησαν στη βίαιη ανακοπή της πορείας του στολίσκου, την κατάληψή του από ισραηλινές δυνάμεις και τη μεταφορά των επιβαινόντων στο Ισραήλ.

Οι καταγγελίες εγείρουν σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τήρησης των υποχρεώσεων έρευνας και διάσωσης, επισημαίνει η Νέα Αριστερά και επικρίνει τη «σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις καταγγελίες και στα ερωτήματα που έχουν τεθεί τόσο από τη νομική ομάδα όσο και από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Με την ερώτηση ζητείται πλήρης ενημέρωση για:

• τις ενέργειες των ελληνικών αρχών κατά την επιχείρηση αναχαίτισης,

• το εάν τα γεγονότα έλαβαν χώρα εντός ελληνικής δικαιοδοσίας,

• την πιθανή συνεργασία με τις ισραηλινές αρχές,

• τη νομική κατάσταση των ακτιβιστών,

• και τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα απαντήσει στα ερωτήματα του ΕΔΔΑ.