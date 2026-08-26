ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ δεν ψηφίζει την Ελ. Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Την απόφαση να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής έχει λάβει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη μη εκλογή πέμπτου αντιπροέδρου δεν θα προκαλέσει ουσιαστικό πρόβλημα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από το προεδρείο της Βουλής. Για την κάλυψη του κενού, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να προτείνει την Έλενα Ακρίτα.

Την υποψηφιότητα γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου, η οποία αναφέρθηκε στη «μαχητική και δραστήρια» κοινοβουλευτική παρουσία της συναδέλφου της, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να δώσει διαπιστευτήρια για τη δράση της.

Ωστόσο, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναμένεται να λάβει τη στήριξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Ρένα Δούρου: Η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά

«Σήμερα, μετά από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δούρου σε δήλωση που έκανε νωρίτερα στο περιστύλιο της Βουλής.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου».

«Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή της κατέληξε με την ευχή: «Έλενα, σιδεροκέφαλη!».

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