Ι. Μπούγας: Η Ελλάδα στις πρώτες χώρες που θα ενσωματώσουν την Οδηγία κατά των πρακτικών SLAPP

Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες θα αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου που θα ενσωματώνει την Οδηγία, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των καταχρηστικών αγωγών- SLAPPs, όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλης Ρούσσου.

«Η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την ενσωμάτωση της Οδηγίας. Ήδη, έχει παραδοθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα σχέδιο νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας, το οποίο, εντός των επόμενων δύο ημερών, θα αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και ενημέρωσε την βουλευτή ότι το σχέδιο νόμου «εγκολπώνει» τη φιλοσοφία της Οδηγίας ότι «σε μια δημοκρατική πολιτεία διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο, άρα πρέπει να δέχονται και να αποδέχονται μία αιχμηρή κριτική».

Η Ελλάδα, είπε ο Μπούγας, είναι από τις πρώτες χώρες που ενσωματώνει την κοινοτική Οδηγία.

Ενημέρωσε δε ότι το σχέδιο νόμου δεν περιορίζεται απλώς στη μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. «Η Οδηγία αφορά στις διασυνοριακές υποθέσεις. Το σχέδιο νόμου επεκτείνει το ρυθμιστικό πεδίο, άρα και την προστατευτική ισχύ του και στις εθνικές διαφορές. Αυτό ασφαλώς δεν είναι αυτονόητο, διότι τα περισσότερα κράτη δεν έχουν λάβει μέτρα επέκτασης του ρυθμιστικού πεδίου της Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Ο κ. Μπούγας σημείωσε πάντως ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο προστασίας των δημοσιογράφων, των ερευνητών, αλλά και των απλών πολιτών που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και την κατάργηση της απλής δυσφήμισης, μολονότι το αδίκημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Άμεση συνέπεια της κατάργησης της απλής δυσφήμισης είναι το γεγονός ότι αγωγές αποζημίωσης, οι οποίες εκκρεμούσαν ή εκκρεμούν ενώπιον των αστικών δικαστηρίων ουσιαστικά είναι χωρίς νόμιμη βάση. Επίσης, προστατευτικό πλαίσιο υπάρχει και στην αστική ευθύνη, δηλαδή στις αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται εναντίον των προσώπων, ερευνητών δημοσιογράφων κ.ο.κ., διότι η σημερινή νομοθεσία περιλαμβάνει υποχρέωση ενημέρωσης, όχλησης από τον ενάγοντα να ανακαλέσει ο εναγόμενος το διαφημιστικό περιεχόμενο και μόνο τότε υπάρχει δυνατότητα να καταφύγει στα δικαστήρια αυτός που φαίνεται ότι έχει προσβληθεί», επισήμανε ο κ. Μπούγας.