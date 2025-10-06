Η… μοναχική βόλτα του Μακρόν στο Σηκουάνα ύστερα από την παραίτηση Λεκορνί

Συνοδευόμενος από άνδρες της ασφάλειάς του ο Γάλλος πρόεδρος περπατά σε μία προσπάθεια ενδεχομένως να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του ύστερα από το χαστούκι που δέχθηκε και το οποίο τον φέρνει σε ένα δίλημμα για το τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα.

Οι επιλογές του είναι τρεις:

Ένας νέος πρωθυπουργός: Ο Μακρόν, ως πρόεδρος, εξακολουθεί να έχει την εξουσία να διορίσει (ακόμα έναν) πρωθυπουργό. Οι τρεις τελευταίοι προήλθαν από τον ίδιο στενό συνασπισμό κεντρώων και συντηρητικών νομοθετών. Η επιλογή ενός νέου από την ίδια ομάδα σε αυτό το στάδιο δεν θα είχε νόημα, αλλά θα μπορούσε να συμβεί. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να διοριστεί ένας πρωθυπουργός από το αριστερό μπλοκ. Αλλά αυτό θα οδηγούσε στο να τεθούν υπό αμφισβήτηση ορισμένες από τις πολιτικές του Γάλλου προέδρου, και ο Μακρόν μέχρι τώρα έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποφύγει αυτό το αποτέλεσμα.

Προκήρυξη νέων εκλογών: Η απόφαση του Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές το καλοκαίρι του 2024 είναι σε μεγάλο βαθμό το σημείο εκκίνησης για την πολιτική αστάθεια που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Γαλλία, με ένα κοινοβούλιο που δεν έχει πλέον την απαραίτητη ισχύ και κανένα πολιτικό κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει αποτελεσματικά. Αλλά η κατάσταση δύσκολα μπορεί να χειροτερέψει και η επιστροφή των ψηφοφόρων στις κάλπες θα μπορούσε ίσως να άρει το αδιέδοξο. Ίσως πάλι και όχι καθώς καθοριστικά είναι τα ποσοστά που θα λάβουν τα κόμματα σε περίπτωση προσφυγής στις κάλπες.

Παραίτηση: Αν και αυτή είναι η λιγότερο πιθανή επιλογή, ένας αυξανόμενος αριθμός φωνών, από την αριστερά και τη δεξιά, έχουν παροτρύνει τον πρόεδρο να παραιτηθεί και να προκηρύξει νέες προεδρικές εκλογές, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τη συνεχιζόμενη αναταραχή.