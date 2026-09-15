Η μοίρα του Σχοινά, η Κυβέλη για δήμαρχος και η παρουσία Κασσελάκη στη Θεσσαλονίκη

Φαίνεται πως το έχει ή μοίρα του Μαργαριτη Σχοινά όποτε βρίσκεται στη ΔΕΘ να συναντά κάποιον πολιτικό αρχηγό. Έτσι πριν λιγες ημερες την ώρα που συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την χαμένη αξιοπιστία της πολιτικής και τις δημοσκοπήσεις πέρασε από εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά και χαιρετηθηκαν. Και θυμηθήκαμε πριν περίπου δυο χρόνια στο ίδιο περίπτερο της ΔΕΘ, αλλά σε μια έκθεση βιβλίου,, ο κ. Σχοινάς είχε συναντήσει τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ .Π.Σ. Στέφανο Κασσελακη. Αν μη τι άλλο το έχει ή μοίρα του…

Αίσθηση προκάλεσε η πληροφορία πως κύκλοι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης βλέπουν στο πρόσωπο της Κυβελλης Μαρδα , εκτός από μια υποψήφια βουλευτή και μια υποψήφια για τον δήμο Θεσσαλονίκης. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές μπορεί να είναι το 2028 αλλά κάποιοι ήδη κάνουν τα σχέδια τους…

Την Πέμπτη και για τρεις ημέρες θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασσελακης. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και θα έχει σειρά συναντήσεων. Την Σάββατο πάντως θα βρεθεί στην Καλαμαριά και στις εκεί λαϊκές αγορές.

ΣΤ. ΑΛ.