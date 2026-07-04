Η μετωπική σύγκρουση Φάμελλου – Πολάκη στήνει κάλπες στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Η εδώ και καιρό θεωρητική αμφισβήτηση του Σωκράτη Φάμελλου έγινε πλέον και πρακτική. Ο Παύλος Πολάκης, τελικά έριξε το γάντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ζητώντας την παραίτηση του. Και στις 11 Ιουλίου στην κεντρική επιτροπή αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις που θα αφορούν την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Ο βουλευτής Χανίων είναι αποφασισμένος να τραβήξει το σκοινί μέχρι τέλους. Δηλαδή, αν ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παραιτηθεί, θα ζητήσει τη διενέργεια εσωκομματικών εκλογών. Ο ίδιος θεωρεί, πως σήμερα το κόμμα βρίσκεται σε αδιέξοδο και θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τις οποίες δεν μπορεί να πάρει πλέον ο Σωκράτης Φάμμελος για τον οποίο θεωρεί πως ο πολιτικός του χρόνος στη ηγεσία έχει λήξει.

“Το αφήγημα και η στρατηγική του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ έχει καταρρεύσει”, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ο Παύλος Πολάκης.

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής, συγκρότηση επιτροπής προγράμματος, άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες δυνάμεις που πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου είναι ο οδικός χάρτης που προτείνει. Και στο διάλογο αυτό όπως είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη “χωράει ακόμη και το ΚΚΕ”.

Εδώ και καιρό ο κ. Πολάκης λειτουργεί συντονισμένα με την Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά. Οι τρεις έχουν συγκροτήσει μία ομάδα που κινείται ενιαία με απώτερο στόχο να αναλάβει τις τύχες του κόμματος. Η εκτίμηση τους είναι πως μετά τις αποχωρήσεις στελεχών, που έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα, η πλευρά Φάμελλου έχει αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα όμως υπάρχουν και στελέχη που διαφωνούν με τις κινήσεις του κ. Φάμελλου. Στελέχη που στο παρελθόν ήταν κοντά του, αλλά πλέον έχουν αποσύρει τη στήριξη τους.

Τα παραπάνω κατά την εκτίμηση τους θεωρούν πως έχουν διαμορφώσει ένα διαφορετικό τοπίο στο κόμμα. Τέτοιο που οι αποφάσεις με ποσοστό 80% που λαμβάνονταν στα διάφορα όργανα, από την πλευρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. αποτελούν παρελθόν. Για κάποιους μάλιστα οι πρόσφατοι χειρισμοί Φάμελλου αποτέλεσαν και την αιτία, ώστε να χάσει και τους τελευταίους ανθρώπους που ήταν κοντά του.

Οι συνεργασίες

Την ίδια ώρα πάντως άνθρωποι όπως η Λούκα Κατσέλη και Νίκος Κοτζιάς, που σήμερα δεν έχουν κομματική αναφορά, περιμένουν να δουν τις εξελίξεις στο κόμμα προκειμένου να αποφασίσουν την στάση τους. Η διάθεση τους για συνεργασία είναι δεδομένη, ωστόσο οι όποιες εξελίξεις θα πρέπει να περιμένουν. Ωστόσο άγνωστο παραμένει αν η διάθεση τους αυτή ισχύει άσχετα από το ποιος θα βρίσκεται στη ηγεσία του κόμματος. Στο παρασκήνιο λέγεται πως η στάση του Σωκράτη Φάμελλου τους “πάγωσε”.

Τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. περιμένουν και στην Νέα Αριστερά. Στο κόμμα πάντως γενικά δεν βιάζονται. Εξάλλου έχουν και τις δικές τους εκκρεμότητες, δηλαδή πόσοι θα αποχωρήσουν με προορισμό τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι εκτός της Έφης Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, οι υπόλοιποι βρίσκονται στο κόμμα.

Αποχωρήσεις

“Δεν αποχωρώ από την Αριστερά. Αποχωρώ από την εικόνα ενός κόμματος που δεν αναγνωρίζω πια και δυστυχώς αφουγκράζομαι, ότι και η ίδια η κοινωνία, έχει κλείσει τον κύκλο της με τον ΣΥΡΙΖΑ”.

Αυτή η φράση του Χρήστου Κολοκυθά συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Α Θεσσαλονίκης είναι μία από τις πολλές που περιέχουν κριτική ως τους χειρισμούς της ηγεσίας του κόμματος. Και αποτελεί μέρος της επιστολής που έστειλε με την οποία ανακοινώνει την παραίτησή του από τη θέση του Συντονιστή της Α’ Νομαρχιακής Θεσσαλονίκης, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Χωρίς προσωπική πικρία, όπως λέει και αναλαμβάνοντας το δικό του μερίδιο ευθύνης για όσα δεν πήγαν όπως έπρεπε.

” Η εσωστρέφεια και οι μικροκομματικοί ανταγωνισμοί δεν μπορούν πια να απαντήσουν στις ανάγκες της κοινωνίας, που ζητά σοβαρότητα, ενότητα και μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτική”, αναφέρει ο κ. Κολοκυθάς.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ