Η Μεταλλεία Θράκης στηρίζει τις Υποδομές Υγείας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

Η Μεταλλεία Θράκης παρέδωσε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή. Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη και διευκόλυνση των λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, με σταθερή εστίαση, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μεταλλεία Θράκης έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες με αποδέκτες δημόσιους φορείς υγείας, ενώ παράλληλα στηρίζει και δομές κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι δράσεις αυτές αντικατοπτρίζουν μια συνειδητή επιλογή: η Εταιρεία να ανταποκρίνεται με συγκεκριμένες και μετρήσιμες κινήσεις στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αναγνωρίζοντας τους φορείς υγείας και πρόνοιας ως προτεραιότητα.

Η κοινωνική παρουσία της εταιρείας δεν αποτελεί παρακολούθημα της επενδυτικής δραστηριότητας, αλλά αναπόσπαστο μέρος της.