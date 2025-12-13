Η μετάφραση του Αλέξη Τσίπρα αφήνει εκτός πρόσωπα και παρελθόν

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Να μεταφράσουν τα μηνύματα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της «Ιθάκης», επιχειρούν στην κεντροαριστερά και όχι μόνο. Μία διαδικασία περίπλοκη, αλλά και με έντονο παρασκήνιο, όπως αποδείχτηκε μετά τα όσα ακολούθησαν.

Πέρα από την ομιλία του η απόφαση να στείλει στο εξώστη ή στα θεωρεία αν θέλετε τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξανδρο Χαρίτση μαζί με τους βουλευτές τους επίσης δημιούργησε μεγάλο ζήτημα. Ακολούθησε ένα πρωτοσέλιδο της «Αυγής» την προηγούμενη Κυριακή που έκανε λόγο για παράλληλους δρόμους Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. το οποίο ήρθε να προσθέσει περισσότερα ερωτηματικά. Η «Αυγή», όπως είναι γνωστό αποτελεί κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. άρα ουσιαστικά μεταφέρει τη γραμμή του. Και προφανώς αποτελεί μία πρώτη απάντηση προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο σχεδιασμός

Όλα δείχνουν πως ο κ. Τσίπρας έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Αυτή που περιλαμβάνει την παρουσίαση του βιβλίου του σε διάφορες πόλεις της χώρας. Την ερχόμενη Τρίτη θα βρεθεί στην Πάτρα που θα αποτελέσει τελικά τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του.

Αυτό σημαίνει πως η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, που ήταν να γίνει μετά την Αθήνα, πηγαίνει για το νέο έτος. Και ίσως να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό. Όπως έχουμε αναφέρει στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ», υπάρχει ένα σενάριο που ήθελε να τοποθετείται η Θεσσαλονίκη ως η πόλη που θα ολοκληρώσει την περιοδεία του και στην οποία θα ανακοινώσει και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

Υπάρχει επίσης και ένας συμβολισμός. Ο κ. Τσίπρας θα θελήσει από την καρδιά της Μακεδονίας να κάνει το νέο του ξεκίνημα, έχοντας ως φόντο την συμφωνία των Πρεσπών.

Μικρή η λίστα

Ο νέος σχηματισμός του κ. Τσίπρα φαίνεται πως δεν θα είναι τόσο ευρύχωρος ως προς τα πρόσωπα. Η τοποθέτηση του στο κέντρο δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για να χωρέσει όλη η αριστερά. Εξάλλου ο ίδιος επιθυμεί να βρει νέα πρόσωπα, λιγότερο φθαρμένα και με καλά βιογραφικά.

Ουσιαστικά ο πρώην πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να αφήσει πίσω του, πέρα από την αριστερά και πολλά από τα στελέχη με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ουσιαστικά η λίστα θα είναι μικρή. Και θα μείνουν εκτός πρόσωπα, που για διαφορετικούς λόγους, εκτιμά ο κ. Τσίπρας πως δεν ταιριάζουν με το νέο του εγχείρημα.

Τον συγκεκριμένο προσανατολισμό ενισχύει και η υποδοχή που είχε τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα που κινούνται εκτός κεντροαριστερού χώρου, αλλά και την κοινή γνώμη. Το «μία από τα ίδια», με διαφορετικό όνομα και σήμα είναι αυτό που θέλει να αποφύγει. Και ήταν που ακούστηκε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Η πρόθεση του κ. Τσίπρα είναι να προχωρήσει σε κάτι νέο και όχι να φιλοξενήσει κόμματα και πρόσωπα. Η συγκεκριμένη συζήτηση είναι πολύ μακριά από τον σχεδιασμό του.

Εξάλλου αυτό ανέφερε και στην ομιλία λέγοντας πως έχει κλείσει ο κύκλος των σημερινών πολιτικών σχημάτων του προοδευτικού χώρου κάνοντας λόγο για επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης.

«Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι. Με τις εμπειρίες και τα τραύματά μας», πρόσθεσε.

Το ποιους περιλαμβάνει όμως το «μαζί», αποτελεί και το κρίσιμο ζήτημα. Και μάλλον θα πρέπει να περιμένουν οι ενδιαφερόμενοι όπως και όλοι οι υπόλοιποι να το απαντήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας.

«Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν», τόνισε χαρακτηριστικά.

