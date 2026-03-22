Η Μέση Ανατολή σε κρίσιμο σταυροδρόμι και η θέση της Ελλάδας

Γράφει η Κατερίνα Πλέσια – Ευσταθοπούλου

Αν. Συντονίστρια Προγράμματος ΠΑΣΟΚ

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες και διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, καθιστώντας κάθε πρόβλεψη επισφαλή. Το μόνο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι η περιοχή εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αβεβαιότητας, όπου η ισορροπία μεταξύ αποτροπής, διεθνούς δικαίου και γεωπολιτικών συμφερόντων δοκιμάζεται εκ νέου. Απαιτείται συνεπώς μια διαρκής και νηφάλια ανάγνωση των εξελίξεων με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Το καθεστώς του Ιράν είναι αναμφίβολα αυταρχικό και ανελεύθερο. Η καταπίεση στο εσωτερικό, αλλά και η στρατηγική του στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν εδώ και χρόνια πηγή έντασης. Παράλληλα, το πυρηνικό του πρόγραμμα προκαλεί εύλογες ανησυχίες για τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής. Αυτό όμως δεν μπορεί να νομιμοποιεί την υποκατάσταση του διεθνούς δικαίου από τη λογική της

μονομερούς στρατιωτικής δράσης. Η λεγόμενη «προληπτική» επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιήθηκε χωρίς σαφή διεθνή εντολή ή απόφαση του ΟΗΕ. Όταν η διεθνής ασφάλεια ρυθμίζεται από τη λογική ότι «επιτίθεμαι επειδή θεωρώ ότι απειλούμαι», τότε το διεθνές σύστημα διολισθαίνει επικίνδυνα προς την επικράτηση του δικαίου του ισχυρού.

Η σημερινή κλιμάκωση δεν προέκυψε σε κενό πολιτικής. Το 2015, η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτέλεσε μια σημαντική προσπάθεια ελέγχου και αποκλιμάκωσης. Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία το 2018, επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ, αποδυνάμωσε το πλαίσιο διεθνούς επιτήρησης και άνοιξε τον δρόμο για την επαναφορά της έντασης με την επιτάχυνση του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη.

Σήμερα, η κρίση δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό επίπεδο. Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και η αυξανόμενη αστάθεια στη ναυσιπλοΐα μετατρέπουν την ένταση σε παράγοντα παγκόσμιου οικονομικού κινδύνου. Ένα ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ή η εκτόξευση του ασφαλιστικού κόστους για τη ναυτιλία επηρεάζει ήδη την τιμή του πετρελαίου και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της επιστροφής στη διπλωματία. Η επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο από έναν φαύλο κύκλο κλιμάκωσης. Σε αυτή τη συγκυρία, η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Η Ελλάδα, ως το ανατολικότερο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, η χώρα μας ορθώς στέκεται σταθερά δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερασπιζόμενη τις αρχές του διεθνούς δικαίου και το ευρωπαϊκό κεκτημένο που διέπει τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Παράλληλα, η διεθνής αστάθεια μεταφράζεται ήδη σε ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας. Η πιθανή άνοδος των τιμών ενέργειας και καυσίμων καθιστά αναγκαίο ένα συνεκτικό σχέδιο ενεργειακής και οικονομικής ανθεκτικότητας. Η προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις μιας διεθνούς κρίσης δεν μπορεί να αποτελεί εκ των υστέρων διαχείριση, αλλά αποτέλεσμα στρατηγικής προετοιμασίας

Σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η ενίσχυση της διπλωματίας και η διασφάλιση της κοινωνικής ανθεκτικότητας δεν αποτελούν απλώς επιλογές πολιτικής αλλά προϋποθέσεις σταθερότητας.