Η Μελόνι κέρδισε στην πρώτη εκλογική δοκιμασία απέναντι στον νέο ακροδεξιό αντίπαλό της

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Ιταλίας κέρδισε τη Δευτέρα τις επαναληπτικές εκλογές, οι οποίες παρακολουθούνταν στενά, στη νότια περιφέρεια της Καλαβρίας. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική δοκιμασία για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι απέναντι σε έναν νέο ακροδεξιό αντίπαλο, ενόψει των γενικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον επόμενο χρόνο.

Το Εθνικό Μέλλον, με επικεφαλής τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βαννάτσι, έχει εκτοξευθεί περίπου στο 9% στις δημοσκοπήσεις από την ίδρυσή του τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τους μικρότερους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού της Μελόνι και αμφισβητώντας την κυριαρχία της δεξιάς στη συντηρητική εκλογική περιφέρεια του Ρέτζιο Καλάμπρια.

Ωστόσο, η υποψηφιότητα του κόμματος δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο κυβερνητικός υποψήφιος έλαβε περίπου το 53% των ψήφων, ενώ ο υποψήφιος του Βαννάτσι εξασφάλισε περίπου το 10%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μερικής καταμέτρησης.

Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ισχυρότερη επίδοση για τον Βαννάτσι σε ένα παραδοσιακό προπύργιο της δεξιάς, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενη διάσπαση της δεξιάς ψήφου θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στην κεντροαριστερά.

«Κερδίσαμε με σαρωτική νίκη», δήλωσε ο Ρομπέρτο Οκιούτο, κυβερνήτης της Καλαβρίας και αναπληρωτής ηγέτης του Forza Italia, κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Η υποστήριξη προς τον Βαννάτσι έχει αυξηθεί σε εθνικό επίπεδο χάρη στην αντιμεταναστευτική ρητορική του και στις εκκλήσεις του για την υπεράσπιση όσων ο ίδιος περιγράφει ως παραδοσιακές ιταλικές αξίες.

Η άνοδός του έχει προκαλέσει ανησυχία στη Μελόνι και θα μπορούσε να περιπλέξει τις προοπτικές επανεκλογής της, καθώς προσελκύει ψηφοφόρους που είχαν υποστηρίξει τον συνασπισμό της στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το 2022.

Δημοσκόποι έχουν εκτιμήσει ότι η Μελόνι θα μπορούσε να διατηρήσει την εξουσία εάν συνάψει συμμαχία με τον Βαννάτσι. Ωστόσο, μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Η υφυπουργός αρμόδια για κοινοβουλευτικά θέματα Ματίλντε Σιρακουσάνο, βουλευτής του Forza Italia και συνεργάτιδα του Οκιούτο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εκλογική συμφωνία με το Εθνικό Μέλλον θα αποτελούσε «σοβαρό πρόβλημα». Έχει επίσης δηλώσει ότι θα μηνύσει τον Βαννάτσι, αφού εκείνος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και την απεικονίζει να φορά ένα αποκαλυπτικό, βαθύ ντεκολτέ.

Ο υποψήφιος της κεντροαριστεράς στις επαναληπτικές εκλογές συγκέντρωσε περίπου το 35% των ψήφων, βελτιώνοντας την επίδοση του μπλοκ σε σχέση με το 2022, αν και η προσέλευση περιορίστηκε μόλις στο 22%, έναντι 49,4% πριν από τέσσερα χρόνια.