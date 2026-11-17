Ένα νέο κείμενο που δημοσιεύτηκε στα social media παρουσιάζει την καθημερινότητα μιας μητέρας, κάθε μητέρας, με μικρά παιδιά. «Το μόνο που θέλει να κάνει» η αφηγήτρια είναι ένα ντους, αλλά με ένα πλασματάκι να διεκδικεί διαρκώς το χρόνο και την προσοχή της, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μέσα από την παρακάτω περιγραφή, ωστόσο, δεν αναδεικνύονται μόνο οι δυσκολίες αλλά και οι πολύτιμες στιγμές της μητρότητας.

«Η μαμά δεν έχει ποτέ χρόνο.

»Το μόνο που ήθελα ήταν να κάνω ένα ντους. Τίποτα άλλο.

»Ξύπνησα με τη δίχρονη κόρη μου πάνω μου, ιδρωμένη και με τη μυρωδιά των ούρων της.

»Ο σύζυγός μου ήταν στο ντους και ετοιμαζόταν για τη δουλειά. Σήκωσα τη μικρή από το κρεβάτι, τη σκούπισα,

»την έντυσα,

»ξύπνησα τα άλλα δύο,

»τα ετοίμασα κι αυτά.

»Μέχρι να ετοιμαστούν όλοι, και να κατεβεί ο σύζυγός μου, τρώγαμε πρωινό, ήταν 8.20 και έπρεπε να έχουμε φύγει από το σπίτι μέχρι τις 8.30.

»Αλλά εγώ ήμουν με πιτζάμες και αχτένιστη.

»Είχα δέκα λεπτά στη διάθεσή μου.

»Δέκα λεπτά για να κάνω ντους, να βουρτσίσω τα δόντια μου και να ντυθώ.

»Δέκα λεπτά για να ξυρίσω μισό πόδι και να γίνω κάπως εμφανίσιμη.

»Έτρεξα πάνω, με τον ιδρώτα να κυλάει στο δέρμα μου.

»Άρχισα να βουρτσίζω τα δόντια μου, όταν η μεσαία κόρη μου μπήκε στο δωμάτιο κλαίγοντας.

»”Τι συνέβη, μωρό μου;”. Συνοφρυώθηκα ελαφρώς γιατί, έλα τώρα, τι έγινε πάλι;!

»”Θέλω τη μαμά μου” είπε, αγκαλιάζοντας τα πόδια μου τόσο σφιχτά που με το ζόρι μπορούσα να κουνηθώ.

»Με άφησε να την απομακρύνω και να μπω στο ντους και γελούσε βλέποντάς με να κάνω μπάνιο βιαστικά, ενώ χόρευα για να τη διασκεδάσω.

«”Θέλω τη μαμά μου” είπε, αγκαλιάζοντας τα πόδια μου τόσο σφιχτά που με το ζόρι μπορούσα να κουνηθώ. Με άφησε να την απομακρύνω και να μπω στο ντους και γελούσε βλέποντάς με να κάνω μπάνιο βιαστικά, ενώ χόρευα για να τη διασκεδάσω».

»Έμεναν τέσσερα λεπτά.

»Σκουπίστηκα,

»ντύθηκα βιαστικά,

»και άπλωσα τζελ στα βρεγμένα ακόμα μαλλιά μου.

»Πήρα την κόρη μου από το χέρι και κατεβήκαμε τρέχοντας μαζί τις σκάλες.

»Αυτό που με ενοχλεί μερικές φορές είναι ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται ότι χρειάζομαι χρόνο για να νιώσω αρκετά καλά και αναζωογονημένη ώστε να ξεκινήσω τη μέρα μου.

»Έχω μόνο δέκα λεπτά. Και ίσως ούτε αυτά.

»Τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να μείνουν μόνα, ούτε για αυτά τα δέκα λεπτά.

»Μια μέρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, και το ξέρω ότι αυτό θα μου λείπει, αλλά για την ώρα αισθάνομαι ότι η μαμά δεν έχει ποτέ χρόνο.

»Και κάποιες φορές,

»Κάποιες μέρες όπως εκείνη,

Με φέρνουν στα όριά μου».