Η μάχη της έδρας στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Με την εκλογή της Ρένα Δούρου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. θα περίμενε κανείς να θαφτούν τα τσεκούρια του πολέμου. Ωστόσο όπως φαίνεται το πεδίο της μάχης μεταφέρεται σε διαφορετικό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ζητά να επιστραφούν οι έδρες των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ειδικά εκείνων που σκοπεύουν να μετέχουν στις επόμενες εθνικές εκλογές με διαφορετικό κόμμα.

Το ζήτημα έχει την ηθική, αλλά και την πρακτική του προέκταση. Για το πρώτο θεωρούν στην “Κουμουνδούρου” καταχρηστικό να κρατούν τις έδρες άνθρωποι που αύριο θα βρεθούν αντίπαλοι τους. Σε ότι αφορά το πρακτικό, μέρος της βουλευτικής αποζημίωσης πηγαίνει στο ταμείο του κόμματος. Και αποτελεί βασική πηγή εσόδων για την διατήρηση μεταξύ άλλων και των κομματικών μέσων ενημέρωσης ( “Αυγή” , “στο κόκκινο”).

Σε ότι αφορά το εσωκομματικό πεδίο: Το κόμμα δείχνει να επανέρχεται σε μία κανονικότητα. Αλλά και σε μία διαφορετική πραγματικότητα, καθώς οι αποχωρήσεις μελών αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Και το ταμείο, ως προς το ποιοι τελικά έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού. Το ζήτημα είναι πως θα κινηθεί η Ρένα Δούρου το επόμενο χρονικό διάστημα και αν μπορέσει να “συμμαζέψει” το κόμμα. Και φυσικά αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την δημοσκοπική καθίζηση του, καθώς πλέον το ποσοστό του είναι λίγο πάνω από την μονάδα.

Τέλος υπάρχει και το ερωτηματικό Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ως προς την επόμενη κίνηση του. Προς το παρών και μετά την ανεξαρτητοποίηση του μένει αποστασιοποιημένος και απλά παρακολουθεί τις εξελίξεις.

ΣΤ.ΑΛ.

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