Η λίστα των αιτημάτων των αγροτών – Γιατί είπαν «όχι» στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των 57 μπλόκων το Σάββατο (13/12), αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν τη Δευτέρα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους προς τον πρωθυπουργό, στα οποία θα περιμένουν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του.

Η λίστα των αιτημάτων όπως τη μετέφερε η Ελπίδα Κουτσογιάννη στο ΕΡΤnews έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς.

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.