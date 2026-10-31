Η Λειψία λέει «Καλησπέρα Θεσσαλονίκη» – Οι ιστορικοί δεσμοί στο επίκεντρο της καμπάνιας Destination Thessaloniki

O φωτισμός ιστορικών μνημείων της Θεσσαλονίκης που εγκαινιάστηκε με την ευκαιρία εορτασμού της εθνικής επετείου είναι μία όψη του νέου προσώπου της πόλης, στο οποίο επενδύει η δημοτική αρχή για την τουριστική προβολή της της πόλης. Είναι μέρος και της τουριστικής καμπάνιας της Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό. Κομβικός σταθμός της καμπάνιας είναι η Γερμανία, για την προώθησή της αξιοποιούνται και οι ιστορικές σχέσεις που έχει η Θεσσαλονίκη με τη Λειψία.

Η πρώτη παρουσίαση της καμπάνιας στη Γερμανία έγινε με αφορμή τον ετήσιο Χορό της Όπερας της Λειψίας, που φέτος είχε τον τίτλο: «Καλησπέρα Θεσσαλονίκη». Επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και τα μέλη της αποστολής που τον συνόδευαν στο ταξίδι στη Γερμανία. Είναι ο πρώτος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης που επισκέφθηκε από τις 23-25 Οκτωβρίου 2026 την «αδελφοποιημένη» πόλη της Λειψίας, με όλο το εθιμοτυπικό πρόγραμμα, την υποδοχή από το δήμαρχο Μπούργκχαρντ Γιουνγκ στο Νέο Δημαρχείο της πόλης και την υπογραφή στο Χρυσό Βιβλίο της Λειψίας.

Το «Ελληνικό Σπίτι» στη Λειψία

Οι σχέσεις της Θεσσαλονίκης με τη Λειψία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, αλλά έχουν πίσω τους μία ιστορία αιώνων. Η Λειψία, ιστορική πόλη του Μπαχ, γερμανικό κέντρο τυπογραφείων και κέντρο εκθέσεων με ακτινοβολία πολύ πέραν των γερμανικών συνόρων, ήταν σταθερός προορισμός για Έλληνες. Αποτυπώνεται στην αναμνηστική πλάκα για το «Ελληνικό Σπίτι», που βρίσκονταν στο κέντρο της Λειψίας αλλά καταστράφηκε με το βομβαρδισμό της πόλης στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πλάκα αναρτήθηκε το 1999 με το κείμενο: «Στην οδό Katharinenstraße 4, μέχρι την καταστροφή της τον Δεκέμβριο του 1943, βρισκόταν το «Ελληνικό Σπίτι», για αιώνες τόπος συνάντησης εμπόρων, ακαδημαϊκών και φοιτητών από τα Βαλκάνια και κέντρο της ελληνικής κοινότητας «Άγιος Γεώργιος» στη Λειψία. Οι πρώτες ελληνορθόδοξες λειτουργίες στη Γερμανία έλαβαν χώρα εδώ γύρω στο 1700».

Ιστορική ιδιαιτερότητα συνιστά και η αδελφοποίηση της Θεσσαλονίκης με τη Λειψία. Ανάγεται στη δεκαετία του 1980, όταν ήταν ακόμη αδιανόητη η πτώση του Τείχους του Βερολίνου που χώριζε τη Γερμανία και την Ευρώπη: την ανατολική, κομμουνιστική Γερμανία DDR και τη δυτική Ευρώπη, στην οποία ανήκε η Ελλάδα. Η αδελφοποίηση των δύο πόλεων προωθήθηκε ενεργά από το υπουργείο Εξωτερικών της Ανατολικής Γερμανίας, στο πλαίσιο της υπάρχουσας «Συμφωνίας Φιλίας Ελλάδας-DDR». Αυτή είχε υπογραφεί το 1965, μεσούντος του Ψυχρού Πολέμου, και αποσκοπούσε στην προβολή θετικής εικόνας της κομμουνιστικής DDR στην Ελλάδα. Ιστορικό υπόβαθρο ήταν 1.100 νέοι πρόσφυγες του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα («Τα παιδιά του Μάρκου»), τα οποία είχαν καταλήξει στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία.

Η συμφωνία αδελφοποίησης υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου 1984, αλλά έμεινε αδρανής τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Η αδελφοποίηση των δύο πόλεων ανανεώθηκε το 2008 και έκτοτε απέκτησε περιεχόμενο, με κινητήρια δύναμη των διμερών συνεργασιών και δράσεων δύο συλλόγους της Λειψίας: τη Γερμανο-Ελληνική Εταιρεία «Griechen-Haus Leipzig» και το «Σύλλογο Αδελφοποίησης Λειψία-Θεσσαλονίκη».

Επιστέγασμα των δεσμών που συνδέουν σήμερα τις δύο πόλεις είναι η πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων Βερολίνου και Αθήανς, να μοιραστούν η Λειψία στη Γερμανία και η Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα την έδρα του «Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας» που θεσπίστηκε το 2018 και λειτουργεί από το 2021.

«Destination Thessaloniki»

Το εορταστικό πλαίσιο στη Λειψία έδωσε την ευκαιρία να προβληθούν οι τουριστικές προοπτικές της Θεσσαλονίκης ως προορισμού πολιτισμού, γαστρονομίας, συνεδρίων και city-break. «Ο βιώσιμος τουρισμός είναι για μας ένας από τους τρεις άξονες ανάπτυξης μαζί με τις μεταφορές λόγω της στρατηγικής θέσης της πόλης, τόνισε ο δήμαρχος Αγγελούδης στη συνάντηση με τους έλληνες ανταποκριτές στο Βερολίνο. Στον μνημειακό πλούτο της αρχαίας, ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής, εβραϊκής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης αθροίζεται η ένταξη της πόλης στο δίκτυο γαστρονομίας της UNESCO, το Μουσείο Ολοκαυτώματος που θα ολοκληρωθεί το 2028, η προοπτική ενός Μουσείου Γαστρονομίας στην ανακαινισμένη Αγορά Μοδιάνο και η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων με δύο εκθεσιακά Κέντρα στη σημερινή ΔΕΘ. Οι σχεδιαζόμενες αναπλάσεις και αναδείξεις μνημείων σε συνδυασμό με υποδομές, όπως το μετρό και ο περιφερειακός FLY-OVER, αλλάζουν την εικόνα της πόλης, που έχει αδιάλειπτη αστική ενότητα 2300 χρόνων, λέει ο δήμαρχος Αγγελούδης.

Όλα αυτά συνθέτουν την καμπάνια «Destination Thessaloniki» που παρουσιάστηκε τόσο στη Λειψία όσο και στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο σε συνεργασία με τον πρέσβη Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Η συντονισμένη καμπάνια στηρίζεται οργανωμένα από τους φορείς της πόλης, τις ιδιαίτερες πτυχές της παρουσίασαν μεταξύ άλλων η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Κυριακή Ουδατζή, η εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ισαβέλλα Κολιού, ο Πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau, Πρόδρομος Μοναστηρίδης.

Για τη Θεσσαλονίκη που θέλει να γίνει προορισμός 365 ημερών το χρόνο, η γερμανική αγορά είναι πολύ σημαντική, τροφοδότησε την περασμένη χρονιά με 1,7 εκατομμύρια επιβάτες το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Μόνον η – αυτονόητη για άλλες πόλεις – σύνδεση του αεροδρομίου με την πόλη με το μετρό δεν θα προχωρήσει. Προέχει στο σχεδιασμό η προέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη που θα εξυπηρετήσει 700.000 κατοίκους.