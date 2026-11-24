Το ενδεχόμενο στοχευμένων στρατιωτικών πληγμάτων κατά κορυφαίων στελεχών της ιρανικής ηγεσίας, με στόχο την απομάκρυνση των λεγόμενων σκληροπυρηνικών από το καθεστώς της Τεχεράνης, εξετάζουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το NBC News, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων.

Όσοι υποστηρίζουν την πρόταση εκτιμούν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στην εναπομείνασα ιρανική ηγεσία ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πλήξουν τους ηγέτες της ανά πάσα στιγμή.

Στον αντίποδα, αξιωματούχοι που αντιτίθενται στην πρόταση υποστηρίζουν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σκλήρυνση της στάσης της Τεχεράνης και να υπονομεύσει την αξιοπιστία των ΗΠΑ σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ανώτατα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η στοχοποίηση Ιρανών ηγετών θα μπορούσε να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ενδεικτικό είναι ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μετακόμισε πρόσφατα σε στρατιωτική βάση στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον, λόγω απειλών από το Ιράν, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του NBC News.

Οι στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για τα επόμενα βήματα, εξετάζοντας σειρά επιλογών, μεταξύ των οποίων και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των πιθανών επιλογών περιλαμβάνονται πλήγματα σε πετρελαϊκές, ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και οι επιχειρήσεις κατά των ιρανικών εμπορικών οδών θα συνεχιστούν, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του Αμερικανού προέδρου παραμένει η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Η ηγεσία της Τεχεράνης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Την πρώτη ημέρα του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και σειρά υψηλόβαθμων στρατιωτικών, πολιτικών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών.

Τον διαδέχθηκε τον Μάρτιο ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον οποίο ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές θεωρούν ακόμη πιο σκληροπυρηνικό από τον πατέρα του.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση εναντίον του πατέρα του και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως.