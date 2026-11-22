Του Δημήτρη Κούβελα

Βουλευτής ΝΔ Α΄ Θεσσαλονίκης

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που βιώνουν τη μεγαλύτερη πτώση στις γεννήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες, η δημογραφική κρίση αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, ακόμη κι αν το πρόβλημα διαφοροποιείται ως προς την έκταση και τα χαρακτηριστικά του από χώρα σε χώρα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, θεωρούνταν ένα πρόβλημα των πλούσιων χωρών όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι πλέον και οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος γερνούν.

Είναι γεγονός ότι η νεότερη γενιά νιώθει ανασφάλεια, όχι μόνο για τα οικονομικά αλλά και για το ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον στο οποίο ζει. Δικαίως. Η νεότερη γενιά μεγάλωσε και εξακολουθεί να ζει σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων. Από την οικονομική κρίση του 2010, την πανδημία, την κλιματική κρίση, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τις συνέπειες τους στην καθημερινότητα του καθενός, την ξαφνική εισβολή στη ζωή μας της τεχνητής νοημοσύνης και των αλλαγών που αυτή προκαλεί σε πάρα πολλούς τομείς τη ζωής μας και οπωσδήποτε στην αγορά εργασίας.

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόβλημα που, βεβαίως, έχει τις ρίζες του δεκαετίες πριν. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έμεινε αδρανής, Aντιθέτως έβαλε το θέμα στην ατζέντα της από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2019. Σταθμό αποτελεί η ίδρυση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το 2023. Έκτοτε, λαμβάνονται συνεχώς και συστηματικά μόνιμα μέτρα που ενισχύουν την ελληνική οικογένεια. Δεν μένουμε μόνο στις εξαγγελίες, αλλά επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολυδιάστατο θέμα σε κάθε πτυχή του, λαμβάνοντας, κοινωνικά, εργασιακά, φορολογικά – οικονομικά μέτρα.

Μερικά μόνο από αυτά, ενδεικτικά όμως την έντασης με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα:

Μείωση φόρου εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό τέκνων

2.400 € στη γέννηση του πρώτου, 2.700 για το δεύτερο παιδί, 3.000€ για το τρίτο και 3.500 € για το 4ο και πλέον παιδιά Αύξηση της μηνιαίας οικογενειακής παροχής των δημοσίων υπαλλήλων

Επίδομα μητρότητας στις γυναίκες που εργάζονται ως ελεύθερες επαγγελματίες ή αγρότισσες Αύξηση του αφορολογήτου ορίου ανά τέκνο

Μηδενικός φόρος εισοδήματος στα πρώτα 20.000 € για τους πολύτεκνους από το 2026, και αντίστοιχα για τους τρίτεκνους από το 2027 Ετήσιοι επιστροφή ενοικίου 800 € με προσαύξηση 50 € ανά τέκνο,καθώς και ειδικά κριτήρια για τα προγράμματα «Σπίτι μου» Ισόβια αναγνώριση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα

Διεύρυνση vouchers βρεφονηπιακών σταθμών και πρόγραμμα«νταντάδες της γειτονιάς» Διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων για τιςμεταγραφές αδελφών φοιτητών και τέκνων τριτέκνων και πολυτέκνων Επέκταση γονικών αδειών

εισόδημα έως 20.000 ευρώ, πλήρως αφορολόγητο για νέους έως 25ετών και φορολογία 9% μεταξύ 25 – 30 ετών

Για πρώτη φορά μετά το 2010 η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτή που στηρίζει ξανά, στην πράξη, την ελληνική οικογένεια. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για την ενίσχυση ιδίως των νέων οικογενειών. Ακόμη περισσότερα πρέπει και θα γίνουν, γιατί πιστεύουμε στην οικογένεια ως θεμέλιο της κοινωνίας μας και κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης της πατρίδας μας!