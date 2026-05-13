Η κυβέρνηση για τα χθεσινά επεισόδια στο ΑΠΘ

Kατά την τελευταία του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συναντηθεί με τον πρύτανη του ΑΠΘ Κυριάκο Αναστασιάδη και τον αντιπρύτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη, που είχε πέσει θύμα προπηλακισμού εντός του πανεπιστημίου, ώστε να στείλει το πολιτικό μήνυμα πως δεν μπορεί τέτοια φαινόμενα να γίνονται ανεκτά.

Μετά τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ, με την επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη της ΕΑΑΚ, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα προς τις πρυτανικές αρχές των πανεπιστημίων να προχωρήσουν άμεσα στα μέτρα πρόληψης: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης “όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια”.

Απο το Μαξίμου διαμηνύουν πως θα εφαμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα πανεπιστημια χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπως σημειώνουν η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιών αλλά και της κοινωνίας θέλει ασφάλεια και ομαλότητα στα πανεπιστήμια και τονίζουν πως η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει φαινόμενα βίας μέσα στους χώρους πανεπιστημίων προσθέτοντας πως δεν θα υπάρχει ατιμωρησία.