Η Κύπρος στο SAFE: Η έκτη χώρα που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα

Όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAFE.
Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέροντας:
«Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άλλη μία χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας. Η Κύπρος είναι ήδη η έκτη χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία της Κύπρου».
No time to wait!
One more country on the firm trajectory to increase European defence readiness!
Cyprus 🇨🇾 is already the 6th country to sign a SAFE agreement. Very soon EU support will start reaching Cyprus’ military and industry. pic.twitter.com/gaVkz26OCZ
— Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 1, 2026