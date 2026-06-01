Η Κύπρος στο SAFE: Η έκτη χώρα που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα

Όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAFE.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέροντας:

«Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άλλη μία χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας. Η Κύπρος είναι ήδη η έκτη χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία της Κύπρου».