Η Κύπρος ετοιμάζει καταφύγια έκτακτης ανάγκης μετά τις επιθέσεις στο Ακρωτήρι – Οι οδηγίες στους πολίτες

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Κύπρος, καθώς οι αρχές είναι έτοιμες για την χρήση καταφυγίων έκτακτης ανάγκης, έπειτα από την επίθεση με μαχητικά drones κατά της RAF στο Ακρωτήρι.

Το υπουργείο Εσωτερικών του νησιού δήλωσε ότι οι δυνάμεις πολιτικής άμυνας έχουν επίσης αποσπαστεί για να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση επίθεσης.

Σύμφωνα με το Philenews, ο αριθμός των καταφυγίων καλύπτει περίπου το 45% του συνολικού πληθυσμού ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με τη διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, να επισημαίνει ότι ο αριθμός των καταφυγίων είναι στα 2500.

Ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών, σε δηλώσεις του με αφορμή την πτώση drone στις Βρετανικές Βάσεις και την ανησυχία που προκλήθηκε, αναφέρθηκε στη λειτουργία της εφαρμογής SafeCy, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το πλησιέστερο σε αυτούς καταφύγιο.

«Για δεκαετίες ο αριθμός των καταφυγίων κάλυπτε περίπου το 30% του πληθυσμού. Στην παρούσα διακυβέρνηση πήραμε απόφαση να αυξήσουμε τον αριθμό. Είναι μία συνεχιζόμενη προσπάθεια. Καταφέραμε σε δύο χρόνια να αυξήσουμε τον αριθμό από το 30% στο 45%», πρόσθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σε πλήρη ενεργοποίηση τέθηκε η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας από τα πρώτα λεπτά μετά το περιστατικό με μη επανδρωμένο αερόχημα στις Βρετανικές Βάσεις στην περιοχή Ακρωτηρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή, με κύριο στόχο την υποστήριξη και ενημέρωση των κατοίκων, σε συντονισμό με τον δήμαρχο Δήμος Κουρίου, τον αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου και τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.