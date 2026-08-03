«Η Κύπρος είναι έτοιμη να συνδράμει»: Το μήνυμα Χριστοδουλίδη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα για τις φονικές πυρκαγιές που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες πολλές περιοχές της χώρας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα να προσφέρει βοήθεια.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος παρακολουθεί «με αισθήματα οδύνης» την καταστροφή που προκαλείται από τις πυρκαγιές, εκφράζοντας τη θλίψη του για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών.

«Συμμετέχουμε στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός και να εξεταστούν οι ανάγκες για ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.