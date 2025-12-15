Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα- Η διάσημη οπερέτα “Σίσσυ” κορωνίδα του προγράμματος

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκηςυποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα σε ένα πρόγραμμα γεμάτο οπερέτες και βαλς. Κορωνίδα αυτού του προγράμματος είναι η διάσημη οπερέτα Σίσσυ του Φριτζ Κράισλερ,για την αγαπημένη πριγκίπισσα Σίσσυ του βασιλικού βαυαρικού Οίκου των Βίττελσμπαχ και μετέπειτα αυτοκράτειρα Ελισάβετ, την μακροβιότερη της Αυστρίας.

Μέσα από ένα “ιδιαίτερο μάθημα Ελληνικών”, εμπνευσμένο από αυτά που έκανε με τον Έλληνα συγγραφέα και ποιητή Κωνσταντίνο Χρηστομάνο, θα μυηθούμε σε άγνωστες πτυχές της αντισυμβατικής προσωπικότητάς της, στη βαθιά αγάπη της για τις τέχνες και την Ελλάδα και σε όλα όσα έκαναν την “θλιμμένη πριγκίπισσα” τόσο συμπαθή σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης έργα Λέχαρ και του ‘βασιλιά του βαλς’ Γιόχαν Στράους του νεότερου.

Σύνθεση κειμένων – Σκηνοθεσία: Ανθή Σαββάκη

Μετάφραση κειμένου: Γιάννης Σαββάκης

Katharina Ruckgaber, σοπράνο

Peter Lodahl, τενόρος

Έλενα Μεγγρέλη, ηθοποιός

Μουσική Διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Johann Strauss Jr.: Εισαγωγή από την οπερέτα Η Νυχτερίδα

Fritz Kreisler: Ντουέτο (Σίσσυ, Νενέ) “Ich glaube, das Glück hält mich heute im Arm” από την οπερέτα Σίσσυ

Franz Lehar: Άρια (Πρίγκιπας Σου-Τσονγκ) “Dein ist mein ganzes Herz” από την οπερέτα H Χώρα του Μειδιάματος

Fritz Kreisler: Ντουέτο (Ιλόνα, Κέμπεν) “Jeden Mann selbst ein Philister” από την οπερέτα Σίσσυ

Johann Strauss Jr.: Tritsch-Tratsch-Polka, έργο 214

Franz Lehar: Άρια (Οκτάβιο) “Freunde, das Leben ist lebenswert” από την οπερέτα Ιουδήθ

Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας: Ντουέτο (Μιχαλιός-Αρετούσα) “Είναι ένα όνειρο” από την Κρητικοπούλα

Fritz Kreisler: Άρια (Σίσσυ) “Ich mache oft die Augen zu” από την οπερέτα Σίσσυ

Johann Strauss Jr.: Éljen a Magyar!, Ουγγρική Πόλκα, έργο 332

Johann Strauss Jr.: Kaiser-Walzer, έργο 437

Fritz Kreisler: Ντουέτο (Μαξ, Σίσσυ) “Nimm von der Welt” από την οπερέτα Σίσσυ

Johann Strauss Jr.: Unter Donner und Blitz (Πόλκα), έργο 437

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 30€, 25€, 20€, 20€-15€ (μειωμένο)