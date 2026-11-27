Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε ο ΟΗΕ για την απόφαση της Κόστα Ρίκα να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Οι αρχές της χώρας επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφάλειας και διεθνή ειδοποίηση που σχετίζεται με τρομοκρατικές ενέργειες, προκαλώντας την αντίδραση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε έφθασε την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο Χουάν Σανταμαρία, στο Σαν Χοσέ, προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Κόστα Ρίκα, όπου επρόκειτο να της απονεμηθεί την Παρασκευή τιμητικός διδακτορικός τίτλος (honoris causa).

Ωστόσο, οι υπηρεσίες μετανάστευσης της χώρας δεν της επέτρεψαν να εισέλθει στην επικράτεια.

Η απόφαση προκάλεσε την παρέμβαση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ο οποίος ζήτησε από τις αρχές της Κόστα Ρίκα να την επανεξετάσουν άμεσα.

Ο ΟΗΕ ζητά να ανακληθεί η απαγόρευση

«Καλούμε τις αρχές να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή επειγόντως και να της επιτρέψουν να εισέλθει στη χώρα», ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.

Ο ίδιος εξέφρασε «έντονη ανησυχία για την άρνηση να επιτραπεί η είσοδος στην επικράτεια στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε», επισημαίνοντας ότι η απόφαση ελήφθη με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας.

Η Ύπατη Αρμοστεία επιβεβαίωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές της Κόστα Ρίκα για το ζήτημα.

Τι επικαλούνται οι αρχές της Κόστα Ρίκα

Σύμφωνα με τον Ομέρ Μπαντίγια, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Αλλοδαπών, η απαγόρευση εισόδου βασίστηκε σε «διεθνή κατεπείγουσα ειδοποίηση για σχέσεις με τρομοκρατικές ενέργειες».

Η συγκεκριμένη υπηρεσία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών της Κόστα Ρίκα.

Δεν έχουν δοθεί, πάντως, περισσότερες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της ειδοποίησης ή για τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η απόφαση των αρχών.

Η στάση της Αλμπανέζε απέναντι στο Ισραήλ

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε είναι ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, διατυπώνοντας ιδιαίτερα επικριτικές θέσεις για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και την κατάσταση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Η παρουσία της στην Κόστα Ρίκα συνδεόταν με την απονομή τιμητικού διδακτορικού τίτλου από το δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας.

Η απαγόρευση εισόδου, ωστόσο, εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης επίσκεψής της, με τον ΟΗΕ να ζητά την άμεση επανεξέταση της απόφασης.