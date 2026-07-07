Η Κατερίνα Τσουκαλά ξανά πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης – Συκεών

Την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο της Κατερίνας Τσουκαλά επαναβεβαίωσαν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης – Συκεών, εκλέγοντάς την για ακόμη μία φορά στη θέση της προέδρου. Η κ. Τσουκαλά αποτέλεσε την πρόταση της παράταξης του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, από την οποία σύμφωνα και με τον νόμο καταλαμβάνεται η προεδρία του δημοτικού συμβουλίου. Αντιπρόεδρος κατά τις χτεσινές δημαιρεσίες αναδείχθηκε εκ νέου η Παναγιώτα Κορομπόκη, η οποία προέρχεται από την παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Θανάσης Δεντσικιώτης από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη, καθώς η “Πόλη Αλλιώς”, στην οποία ανήκει κατά τον νόμο η θέση, αρνήθηκε να υποδείξει υποψήφιο. Η εκλογή όλων των μελών του προεδρείου ήταν ομόφωνη.

Β.Ζ.