Η Κατερίνα Τσολάκη ορκίστηκε νέα δημοτική σύμβουλος του Δήμου Ωραιοκάστρου

Ενώπιον του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, ορκίστηκε το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου 2026, στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, νέα δημοτική σύμβουλος του Δήμου Ωραιοκάστρου η Κατερίνα Τσολάκη.

Η Κατερίνα Τσολάκη κατέλαβε τη θέση του Χρήστου Τερζή, πρώην δημάρχου Καλλιθέας και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος «έφυγε» από την ζωή στις 4 Νοεμβρίου.

Η κ. Τσολάκη ήταν η πρώτη αναπληρωματική σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας με την παράταξη «ΑΝΑΣΑ». Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ευχήθηκε στη νέα δημοτική σύμβουλο εποικοδομητική και δημιουργική θητεία. Από την πλευρά της η κ. Τσολάκη ευχαρίστησε τον δήμαρχο και ανέφερε πως θα εργαστεί για το καλό του τόπου και των δημοτών του Δήμου Ωραιοκάστρου.