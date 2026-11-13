ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Κατερίνα Τσολάκη ορκίστηκε νέα δημοτική σύμβουλος του Δήμου Ωραιοκάστρου

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ενώπιον του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, ορκίστηκε το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου 2026, στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, νέα δημοτική σύμβουλος του Δήμου Ωραιοκάστρου η Κατερίνα Τσολάκη.

Η Κατερίνα Τσολάκη κατέλαβε τη θέση του Χρήστου Τερζή, πρώην δημάρχου Καλλιθέας και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος «έφυγε» από την ζωή στις 4 Νοεμβρίου.

Η κ. Τσολάκη ήταν η πρώτη αναπληρωματική σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας με την παράταξη «ΑΝΑΣΑ». Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ευχήθηκε στη νέα δημοτική σύμβουλο εποικοδομητική και δημιουργική θητεία. Από την πλευρά της η κ. Τσολάκη ευχαρίστησε τον δήμαρχο και ανέφερε πως θα εργαστεί για το καλό του τόπου και των δημοτών του Δήμου Ωραιοκάστρου.

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