Η Κατερίνα Μουτσάτσου στο κόμμα της Καρυστιανού: «Προετοιμαζόμουν 12 χρόνια»

Η Κατερίνα Μουτσάτσου, βίντεο της οποίας είχε γίνει viral το 2012, έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη και δήλωσε έτοιμη να συμπορευθεί μαζί της, καθώς έγινε δεκτή με χειροκροτήματα.

Η ηθοποιός, είπε πως δεν έχει προετοιμαστεί για να μιλήσει, αλλά δήλωσε χαρακτηριστικά «προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα», λέγοντας πως το βίντεο του 2012 το είχε κάνει τότε σε μία δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, ενώ χαιρέτισε όλους τους Έλληνες και ελληνορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία, μέχρι τη Συρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια συμμετείχε στις Ευρωεκλογές του 2024 με το ΕΠΑΜ (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) του Δημήτρη Καζάκη, το οποίο είχε γίνει ιδιαίτερο γνωστό την εποχή των «αγανακτισμένων».

Ποια είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου

Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι Ελληνίδα ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικές και ξένες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές. Το 2003 ερμήνευσε το τραγούδι «Μια φορά» μαζί με τον Δημήτρη Κοργιαλά.

Παρόλα αυτά, έγινε ιδιαίτερα γνωστή το 2012, όταν κυκλοφόρησε στο κανάλι της στο YouTube, ένα βίντεο, υπό τον τίτλο «I am Hellene», στο οποίο σχολίαζε την κατάσταση στην Ελλάδα.

Το εν λόγω βίντεο έγινε viral καταφέρνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια θεάσεις την πρώτη εβδομάδα, με το οποίο ασχολήθηκαν και ξένα και ελληνικά Μέσα.

Κατόπιν αυτού του βίντεο συνέχισε να σχολιάζει την κατάσταση της χώρας, με αποκορύφωμα τη σειρά κινουμένων σχεδίων που έφτιαξε, «Η Σάρα και η Μάρα».