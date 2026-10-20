Η κατάρα των Κένεντι: Πέθανε η εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι μόλις στα 42 της

Πέθανε σε ηλικία 42 ετών η Κάιλ Κένεντι, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, όπως έγινε σήμερα γνωστό.

Η Κένεντι, κόρη του Μάικλ Λ. Κένεντι, γιου του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Γουέστγουντ της Μασαχουσέτης, σύμφωνα με τη νεκρολογία που δημοσιεύτηκε από το γραφείο τελετών Burke Funeral Homes και η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η αιτία θανάτου της δεν γνωστοποιήθηκε, ωστόσο φαίνεται πως αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στον νωτιαίο μυελό.

Ο πατέρας της Κένεντι, δικηγόρος και επιχειρηματίας Μάικλ Λ. Κένεντι, έχασε τη ζωή του το 1997 σε δυστύχημα ενώ έκανε σκι.

Ο παππούς της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος και γερουσιαστής της Νέας Υόρκης, δολοφονήθηκε το 1968, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες.

Η κόρη της Κάιλ, Τζόζι, η οποία ήταν δίδυμη με τον 12χρονο γιο της, Κόνορ, πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννησή της.

Η Κένεντι αφήνει πίσω της τους δύο γιους της, τον 12χρονο Κόνορ και τον 10χρονο Ντέκλαν, τον πρώην σύζυγό της, Λίαμ, τη μητέρα της, Βικτόρια, τον αδελφό της, Μάικλ, και την αδελφή της, Ρόρι.