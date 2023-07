Η Jennifer Lopez έχει γενέθλια και μας δείχνει πως στα 54 της οι διάσημες καμπύλες της δεν άλλαξαν

Τα φετινά γενέθλια της Jennifer Lopez λίγα μόλις 24ωρα μετά την πρώτη επέτειο του γάμου της με τον Ben Affleck, έρχονται σε μία στιγμή που όλα στη ζωή της μοιάζουν να έχουν πάρει τον σωστό δρόμο. Δεν της λείπει απολύτως τίποτε και από την άλλη πλευρά έχει ένα ατού, αξιοζήλευτο από όλες τις γυναίκες. Μοιάζει να μην έχει καθόλου γεράσει. Μας το απέδειξε και με μία προεόρτια φωτογραφία της.

Πριν από μία εβδομάδα η Jennifer Lopez γιόρτασε τον πρώτο της χρόνο ως κυρία Affleck. Για τον πρώτο γάμο που έκανε με τον Ben στο Las Vegas και καθόλου γραφικό δεν τον θεωρεί εκείνη. Μάλιστα σε ανάρτησή της αυτόν αναφέρει ως τον πρώτο της γάμο και όχι αυτόν που έγινε λίγους μήνες μετά στο κτήμα του αγαπημένου της στην πολιτεία της Georgia.