Η Ιταλία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια: Οι πρώτες εγκαταστάσεις γύρω στο 2033 – 2034

ΗΙταλία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια. Η Ιταλική Γερουσία έδωσε σήμερα 23 Σεπτεμβρίου το οριστικό «ΟΚ» στο νομοσχέδιο εξουσιοδότησης σχετικά με τη βιώσιμη πυρηνική ενέργεια, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ.

Πρόκειται για το δεύτερο θεσμικό βήμα, μετά την πρώτη έγκριση που έλαβε χώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 4 Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την σημερινή ψηφοφορία, στην πρώτη συνεδρίαση, δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία, η οποία όμως επιτεύχθηκε στη συνέχεια.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας, Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, εξέφρασε την ικανοποίησή του: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ιταλία. Η βιώσιμη πυρηνική ενέργεια, μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα καταστήσει την Ιταλία μια ασφαλή, ανεξάρτητη και ανταγωνιστική χώρα. Η Ιταλία θα διαθέτει περισσότερη ενέργεια για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούν οι κύριες χώρες του κόσμου».

Ο νόμος προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία των σταθμών παραγωγής ενέργειας, την παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας, τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και η ασφάλεια, καθώς και η σύσταση των ελεγκτικών φορέων. Ο Ιταλός υπουργός εκτιμά, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ότι οι πρώτες πυρηνικές εγκαταστάσεις θα είναι έτοιμες «γύρω στο 2033-2034».

Ο νόμος προβλέπει έρευνα, ανάπτυξη και αξιοποίηση της ενέργειας από τη σύντηξη, με αρχική χρηματοδότηση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, κατανεμημένα ισόποσα στην τριετία 2027, 2028 και 2029, πέρα από τα 7,5 εκ. ευρώ το οποία διατέθηκαν για το 2025 και 2026 για την εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την πυρηνική ενέργεια.

Όπως σημειώνει ο Ιταλικός Τύπος, στο νομοσχέδιο εξουσιοδότησης γίνεται αναφορά σε εγκαταστάσεις παραγωγής τύπου Small (SMR) και Advanced Modular Reactor (AMR), δηλαδή μικρούς αντιδραστήρες σχάσης με δυνατότητα παραγωγής από 100 έως 400 μεγαβάτ έκαστος.

Ο Πικέτο Φρατίν σημειώνει: «Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας να εγκρίνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου τη νέα πυρηνική ενέργεια και να φέρουμε στην Ιταλία την ενέργεια του μέλλοντος. Τώρα έχουμε ήδη αρχίσει να εργαζόμαστε για τον επόμενο στόχο: τη σύνταξη των εκτελεστικών διαταγμάτων για την πρακτική εφαρμογή του νόμου. Θα το κάνουμε, σίγουρα, μέχρι το τέλος του έτους».

Ο υπουργός Πικέτο Φρατίν μίλησε επίσης σχετικά με τις αποθήκες αποβλήτων. «Η διαδικασία για την αποθήκη προβλέπεται στην εξουσιοδότηση· ένα μέρος των νομοθετικών διαταγμάτων θα αφορά ακριβώς και την αποθήκη, διακρίνοντας φυσικά μεταξύ της αποθήκευσης των αποβλήτων και της προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων, η οποία αφορά πολύ μικρή ποσότητα, πρακτικά μια ενότητα με περισσότερα από 20 κιβώτια, δηλαδή 200 τ.μ., η οποία αποτελεί προσωρινή αποθήκευση πριν τη μεταφορά τους στον γεωλογικό χώρο αποθήκευσης που αξιολογούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο – και, αντίθετα, την τελική αποθήκευση των αποβλήτων χαμηλής και μέσης ραδιενέργειας, κυρίως χάλυβα, σιδήρου, τούβλων από τα παλιά εργοστάσια και της ημερήσιας παραγωγής ραδιενεργών αποβλήτων, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από νοσοκομεία», κατέληξε ο υπουργός.

Ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. «Σήμερα το Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά τον νόμο για την πυρηνική ενέργεια. Μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια, η Ιταλία διαθέτει και πάλι ένα κανονιστικό πλαίσιο για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Μια τολμηρή και λογική επιλογή.

Σήμερα εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς γειτονικών χωρών, αλλά δεν μπορούμε να την παράγουμε εμείς. Αυτός ο νόμος έχει ως στόχο να αλλάξει τα πράγματα.

Τώρα η κυβέρνηση θα συντάξει τους εκτελεστικούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια, τις άδειες, τη διαχείριση των αποβλήτων και τις σχέσεις με τις περιφέρειες», δήλωσε η Μελόνι.