Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της κρίσης στη Θέουτα

Η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης Σένγκεν για τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία, ως απάντηση στις μαζικές διελεύσεις μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Παρότι οι δύο χώρες δεν συνδέονται με χερσαία σύνορα, το μέτρο αναμένεται να επηρεάσει όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποίησε επίσης ότι, σε συνεννόηση με το Παρίσι, αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των χερσαίων συνόρων Γαλλίας και Ιταλίας.