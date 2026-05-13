Η Ισπανία προωθεί νέους κανόνες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη

Η Ισπανία θα προωθήσει νέους κανόνες για να καταστήσει ασφαλέστερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη, παρά τις έντονες πιέσεις από την τεχνολογική βιομηχανία, δήλωσε στο Reuters ο Ισπανός υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Όσκαρ Λόπες.

«Το κέρδος τεσσάρων τεχνολογικών εταιρειών δεν μπορεί να είναι σε βάρος των δικαιωμάτων εκατομμυρίων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ισχυρές φωνές» ασκούν πιέσεις κατά της προτεινόμενης ρύθμισης που θα περιορίσει συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου ή θα αναγκάσει τις εταιρείες να αποκαλύπτουν πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι των μέσων τους κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλιά του απηχούν αυτά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι η Κομισιόν βάζει στο στόχαστρο εθιστικές και επιβλαβείς πρακτικές σχεδιασμού από εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επερχόμενη Πράξη της για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη.

Εν μέσω παρόμοιων κινήσεων από την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, η Ισπανία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο σχέδια για την απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, με νομοσχέδιο να έχει ήδη πάρει το δρόμο του στο κοινοβούλιο και την υιοθέτηση νομοθεσίας που θα καθιστά τα διευθυντικά στελέχη προσωπικά υπεύθυνα για ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε οξεία κριτική από τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, Ίλον Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τύραννο και αυταρχικό.

Ο Λόπες πρόσθεσε ότι η Ισπανία θέλει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση καθώς οι κανόνες είναι ευκολότερο να επιβληθούν σε όλο το μπλοκ των πάνω από 400 εκατομμυρίων πολιτών παρά ανά χώρα, και προειδοποίησε ότι οι υποστηρικτές μιας προσέγγισης laissez-faire θα το μετανιώσουν κάποια μέρα που υπερασπίστηκαν «τον νόμο της ζούγκλας».

Συνέδεσε επίσης την ώθηση που δίδεται με την αυξανόμενη ανησυχία για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τη σεξουαλική παρενόχληση και τα σεξουαλικά deepfakes που έχουν δημιουργηθεί από την ΤΝ και έχουν στόχο παιδιά, ιδιαίτερα κορίτσια, χαρακτηρίζοντας τον αντίκτυπο που έχουν στους ανηλίκους μια πανδημία για την ψυχική υγεία.

Η Ισπανία έχει τοποθετηθεί ως ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές αυτού που ο Λόπες ονόμασε «αξιόπιστη ΤΝ», ένα μοντέλο που όπως είπε θα πρέπει να προστατεύει την ιδιωτική ζωή, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη δημόσια ασφάλεια παρά να δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα ή το κέρδος.

Ερωτηθείς αν οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να ταυτοποιήσουν τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν ψευδώνυμα στην περίπτωση που αυτοί διαπράττουν εγκλήματα, ο Λόπες απάντησε ότι η ανωνυμία δεν θα πρέπει να τους προστατεύει από την ευθύνη.

«Αυτό που δεν είναι νόμιμο στον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να είναι νόμιμο στον εικονικό κόσμο. Τελεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ