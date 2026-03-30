Η Ινδία μετρά τον πληθυσμό της – Μόνο οι απογραφείς είναι τρία εκατομμύρια

Απογραφή πληθυσμού ξεκινά η Ινδία , η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, και μόνο οι Ινδοί αξιωματούχοι που έχουν επιφορτηστεί με την καταμέτρηση είναι περισσότεροι από 3 εκατομμύρια.

Οι απογραφείς θα περάσουν έναν ολόκληρο χρόνο καταμετρώντας κάθε άτομο στην χώρα με πληθυσμό άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε μια γιγάντια αποστολή που καθυστέρησε εν μέρει λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η απογραφή του πληθυσμού, που διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια, επρόκειτο αρχικά να γίνει το 2021 και θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου με μια σύντομη χρονική προθεσμία να δίνεται σε πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν από μόνοι τους στα μητρώα μέσω διαδικτύου, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Κατόπιν προβλέπονται δύο φάσεις απογραφών από πόρτα σε πόρτα. Η πρώτη θα καταγράψει κατοικίες και συνθήκες στέγασης, η δεύτερη κατοίκους και τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους τους, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο επίτροπος Απογραφής Μριτουντζάι Κουμάρ Ναραγιάν.

Με έναν πληθυσμό άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα το 2023, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό.

Αναλυτές και οικονομολόγοι δεν θεωρούν πως το μέγεθος του πληθυσμού της Ινδίας αποτελεί λόγο ανησυχίας. Η κυβέρνηση εδώ και καιρό εκφράζει την ικανοποίησή της για τον πληθυσμό της, όπου επικρατούν οι νέοι σε ηλικία, ως μια ευκαιρία να δημιουργήσει μια μεγάλη δεξαμενή επιδέξιων εργαζομένων, την ώρα που πολλές μεγάλες οικονομίες προσπαθούν να διαχειριστούν το ολοένα και μικρότερα και πιο ηλικιωμένα εργατικά δυναμικά τους.

Στην απογραφή θα καταγραφούν επίσης λεπτομέρειες των καστών, σύμφωνα με τον Ναραγιάν. Το άκαμπτο σύστημα κοινωνικής στρωμάτωσης χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν και διαποτίζει την ινδική ζωή και πολιτική.

Η Ινδία κατέγραψε τις κάστες της το 2011 για πρώτη φορά σε 80 χρόνια, όμως τα στοιχεία δεν δημοσιεύθηκαν όλα εν μέσω ανησυχιών για την ορθότητά τους. Η απογραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο Μάρτιο.