Η Ιαπωνία καταργεί την απαγόρευση των εξαγωγών θανατηφόρων όπλων

Ηιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για την άρση της απαγόρευσης εξαγωγής θανατηφόρων όπλων, σηματοδοτώντας την πιο πρόσφατη στροφή μακριά από τη μεταπολεμική ειρηνιστική πολιτική της χώρας.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι ανέφερε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει μόνη της την ειρήνη και την ασφάλειά της».

Πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο οι χώρες-εταίροι να αλληλοϋποστηρίζονται με αμυντικό εξοπλισμό «σε ένα όλο και πιο σοβαρό περιβάλλον ασφάλειας».

Η αλλαγή πολιτικής ανοίγει τον δρόμο για την εξαγωγή πολεμικών πλοίων, πυραύλων και άλλων όπλων από τη χώρα. Η Ιαπωνία, η οποία έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες τα τελευταία χρόνια, επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές απειλές για την ασφάλεια και να υποστηρίξει τις χώρες-εταίρους κατά τη διάρκεια των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Η Ιαπωνία και η Αυστραλία υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία ύψους 7,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την οποία η ιαπωνική Mitsubishi Heavy Industries θα κατασκευάσει τρία πολεμικά πλοία για το ναυτικό της Αυστραλίας.

Οι αντιφρονούντες με αυτήν την αλλαγή πολιτικής έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε να επιδεινώσει τις παγκόσμιες εντάσεις, με διαδηλωτές να κυματίζουν σημαίες με το σύνθημα «Όχι στον πόλεμο» και να εκφράζουν την υποστήριξή τους στη διάταξη του Άρθρου 9 της χώρας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ιαπωνία αποκήρυξε τον πόλεμο βάσει του άρθρου 9 του ειρηνιστικού συντάγματός της που θεσπίστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2014, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε επανερμήνευσε το άρθρο 9, ώστε να επιτρέψει στις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας να συμβάλλουν πιο ενεργά στις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες και να υπερασπίζονται τους συμμάχους.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία αλλαγή στη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πορεία και τις θεμελιώδεις αρχές που ακολουθούμε ως ειρηνόφιλη χώρα για πάνω από 80 χρόνια μετά τον πόλεμο», δήλωσε η Τακάιτσι την Τρίτη μέσω του X.

«Στο πλαίσιο του νέου συστήματος, θα προωθήσουμε στρατηγικά τις μεταφορές εξοπλισμού, ενώ θα προβαίνουμε σε ακόμη πιο αυστηρές και προσεκτικές κρίσεις σχετικά με το αν οι μεταφορές είναι επιτρεπτές», πρόσθεσε.