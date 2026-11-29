Γράφει ο «Γέρων»

Παλιοί γνώριμοι είναι οι Αντώνης Σαμαράς και Στέλιος Αγγελούδης που συναντήθηκαν χθες στο γραφείο του δημάρχου μετά από αίτημα του πρώην πρωθυπουργού που βρίσκεται και σήμερα στη Θεσσαλονίκη με το πρόγραμμά του να έχει συναντήσεις, κυρίως για τα ψηφοδέλτια του κόμματός τους. Είχαν συνεργαστεί στην περίοδο διακυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μεταξύ 2012-2015, με τον Αγγελούδη, ως στενό συνεργάτη του αντιπροέδρου της τότε κυβέρνησης Βαγγέλη Βενιζέλου, να μιλάει σχεδόν καθημερινά για διάφορα κυβερνητικά θέματα με τους στενούς συνεργάτες του Σαμαρά, τον γενικό γραμματέα συντονισμού της κυβέρνησης και σημερινό υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τον αείμνηστο Δημήτρη Σταμάτη, τότε υπουργό Επικρατείας.

Σύσσωμη η ηγεσία της τοπικής ΝΔ έδωσε το παρών στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη για τα 20 χρόνια της «Τεχνόπολης». Εκεί ήταν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Ζήσης Ιωακείμοβιτς, οι πρόεδροι των δύο ΔΕΕΠ, Α’ Θεσσαλονίκης Νίκος Πατσέας και Β’ Θεσσαλονίκης, Κώστας Πάλλας και ο πρόεδρος του Συντονιστικού Γραφείου ΟΝΝΕΔ Γιώργος Μπαμπανίκας. Τώρα, πως ένιωσαν αυτά που άκουσαν από τον Καραμανλή, που εξαπέλυσε πυρά για μια σειρά κυβερνητικών επιλογών και στρατηγικών, δεν ξέρω…

Η Μάγδα Καρακόλη, καίτοι θα στηρίξει με ενεργό ρόλο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ακόμη δεν έχει παραιτηθεί από υπεύθυνη της γραμματείας Παλαιών Στελεχών της ΝΔ Θεσσαλονίκης. Η απόφασή της πάντως να πάει στο κόμμα Σαμαρά ξέρω ότι συζητήθηκε πολύ στη Νέα Δημοκρατία καθώς τη θεωρούν –και είναι- ικανό και έμπειρο πολιτικό στέλεχος.

Ανακοινώθηκαν χθες οι πρώτοι υποψήφιοι βουλευτές με την ΕΛΑΣ όπως και ομάδες που θα αναλάβουν οργανωτικά και πολιτικά ζητήματα. Στην Επιτροπή Θέσεων συμμετέχουν και οι θεσσαλονικείς Νίκος Μαραντζίδης και Τζένη Αδάμ-Βελένη ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή για το Συνέδριο του Φεβρουαρίου, η υπεύθυνη οργανώσεων Θεσσαλονίκης Έφη Παπαλεξίου και ο Αντώνης Σαουλίδης, που θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Σε όλους και σε όλα αναφέρεται στο βιβλίο της «Μια Γυναίκα» που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου η Ντόρα Μπακογιάννη. Μια πρώτη εικόνα για το περιεχόμενό του έδωσε στη σημερινή συνέντευξή της στην «Καθημερινή», ,όπου στρέφει τα πυρά της στον Αντώνη Σαμαρά. Όπως αναφέρει ο Κώστας Καραμανλής την ρώτησε πριν επαναφέρει τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και η ίδια απάντησε: «Και δεν τον φέρνεις; Έπρεπε να είχα αντιδράσει τότε, στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα». Εκφράζει τη στεναχώρια της που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν την αξιοποίησε στις κυβερνήσεις του ενώ αναφέρει πως παρά το ότι έμαθε από την τηλεόραση για την υποψηφιότητά του η ίδια του έδωσε τις απαιτούμενες εσωκομματικές υπογραφές για να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Στην παρουσίαση του βιβλίου της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα μιλήσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης, η καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου και οι πρώην ΥΠΕΞ του Ισραήλ Τζιπι Λιβίνι και της Αυστρίας Ούρσουλα Πλάζνικ.