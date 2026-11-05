Η γλώσσα της γάτας: Πώς μιλάει μέσα από τις κινήσεις της

Πολλοί κηδεμόνες πιάνουν την κουβέντα με τη γάτα τους και εύχονται να μπορούσε να τους απαντήσει. Σας έχουμε νέα: Το κάνει, με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Ενώ οι άνθρωποι βασίζονται κυρίως στις λέξεις, η γάτα επικοινωνεί μέσα από μια περίπλοκη γλώσσα, που περιλαμβάνει λεπτεπίλεπτες κινήσεις του σώματός της. Από το πώς ανοιγοκλείνει τα μάτια της, μέχρι την καμπύλη που σχηματίζουν ανά περίπτωση η ράχη και η ουρά της, σας λέει συνεχώς πώς νιώθει.

Όπως γνωρίζετε, η γλώσσα του σώματος των αιλουροειδών είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας. Άρα, είναι πολύ εύκολο να μην καταλάβετε τι ακριβώς νιώθει και εκφράζει. Τα δαγκώματα αγάπης είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, όταν ενώ παίζατε και τη χαϊδεύατε, εκείνη σας άφησε για αναμνηστικό μια δαγκωνιά. Η πιο πιθανή αιτία που συνέβη αυτό είναι ότι δεν εντοπίσατε έγκαιρα τα προειδοποιητικά σημάδια.

Ας δούμε πώς θα γίνετε ειδικοί στη γλώσσα της γάτας και θα μάθετε να ερμηνεύετε κάθε της κίνηση και έκφραση:

Μάτια

Όπως λένε για τους ανθρώπους πως τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, το ίδιο ισχύει και για τη γάτα. Η έκφραση στα μάτια της μπορεί να αλλάξει μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη διάθεσή της. Ας δούμε μερικές εκφράσεις που βλέπετε και τι σημαίνουν:

– Διασταλμένες κόρες: Όταν οι κόρες των ματιών μιας γάτας μεγαλώνουν και καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το μάτι, σημαίνει ότι το ζώο βρίσκεται σε κατάσταση έντασης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι τρομαγμένη, ή σε υπερδιέγερση, όπως θα ήταν αν κυνηγούσε το θήραμά της. Δεν είναι απίθανο να τη δείτε να βάζει ένα παιχνίδι της στο ρόλο του θηράματος και να του ορμάει.

– Αργό άνοιγμα και κλείσιμο των βλεφάρων: Αν δείτε τη γάτα σας να το κάνει αυτό, θα πρέπει να νιώθετε τυχεροί, καθώς έχετε κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη της. Είναι κάτι σαν το αντίστοιχο ανθρώπινο φιλί. Υπέροχο;

– Κόρες που μοιάζουν με σχισμή: Μπελάδες έρχονται κάθε φορά που η γάτα έχει αυτό το βλέμμα, αφού είναι ο τρόπος να δείξει ότι έχει νευριάσει και είναι πιθανό να βγάλει επιθετικότητα. Όταν τη δείτε να είναι έτσι, μην την πιέσετε, απλά δώστε της χρόνο να ηρεμήσει.

Ουρά

Είναι το βασικό της εργαλείο για να δείξει τι νιώθει σε κάθε στιγμή και δεν μοιάζει και τόσο με την χαρούμενη ουρά του σκύλου. Ας δούμε τι σημαίνει κάθε κίνηση που κάνει με την ουρά της μια γάτα:

Ερωτηματικό: Όταν η ουρά είναι ψηλά και κάνει μια ελαφριά καμπύλη, σημαίνει πως η γάτα έχει φιλικές διαθέσεις και όρεξη για παιχνίδια και χάδια.

Νευρική κίνηση: Αν κουνιέται πέρα-δώθε με νευρικότητα, αν τη χτυπάει στο πάτωμα ή τρέμει στην άκρη της, είναι δείγμα πως η γάτα είναι εκνευρισμένη ή σε υπερένταση. Καλό θα είναι να μην επιδιώξετε αλληλεπίδραση μαζί της.

Βούρτσα: Αν το τρίχωμα στην ουρά είναι σηκωμένο, σημαίνει ότι η γάτα νιώθει κάτι δυσάρεστο, όπως τρόμο ή απειλή. Η ουρά φαίνεται πιο φουσκωμένη, κάτι που έκαναν και οι πρόγονοί της, προκειμένου να δείχνουν πιο επιβλητικοί στους θηρευτές τους.

Μαζεμένη: Αν έχει βάλει την ουρά ανάμεσα στα πίσω πόδια, είναι πιθανό να νιώθει φόβο ή άγχος.

Γιατί αρέσει στις γάτες να τις χαϊδεύουμε στο κεφάλι;

Η γάτα αγαπάει πολλά πράγματα: το φαγητό, τις λιχουδιές, τους ατελείωτους ύπνους και τα χάδια μας.

Αυτιά

Έχετε δει πως κουνάει τα αυτιά της μια γάτα; Είναι πολύ ευέλικτα, αφού υπάρχουν σε κάθε αυτί υπάρχουν πάνω από 30 μυς, γεγονός που τους επιτρέπει να κάνουν όσες κινήσεις θέλουν. Ας δούμε τις πιο συχνές που κάνουν:

Κολλημένα πίσω: Aυτή η θέση δείχνει πως νιώθει φόβο.

Στραμμένα προς τα εμπρός: Είναι δείγμα πως η γάτα είναι ήρεμη και αισθάνεται ασφαλής στο περιβάλλον.

Σαν αεροπλάνο: Όταν είναι ίσια και προς τα κάτω, θυμίζοντας τα φτερά του αεροπλάνου, μάλλον αισθάνεται άγχος ή είναι σε άμυνα. Είναι επίσης ένας τρόπος να βάλει τα όριά της και να σας πει ότι δεν είναι ώρα για χάδια.

Οι περίεργες συμπεριφορές και η ερμηνεία τους

Εκτός από τη γλώσσα του σώματος, οι γάτες έχουν και κάποιες κινήσεις και συμπεριφορές, με τις οποίες θέλουν να εκφράσουν την συναισθηματική τους κατάσταση. Ας δούμε τις πιο συνηθισμένες:

Κουτουλιές: Όταν οι γάτες τρίβουν το πρόσωπό τους πάνω στο δικό σας ή στο χέρι σας, είναι οι λεγόμενες “κουτουλιές”. Είναι ο τρόπος τους να αφήσουν τη μυρωδιά τους πάνω σας και να σας εντάξουν στις περιοχές που έχουν εξερευνήσει. Επίσης, έτσι δημιουργούν και έναν ισχυρό δεσμό με τον κηδεμόνα τους.

Ζύμωμα: Είναι η κίνηση που κάνουν με τις πατούσες τους, όταν τις πιέζουν πάνω σε μαλακές επιφάνειες όπως μια κουβέρτα ή το σώμα μας. Αυτή προέρχεται από όταν ήταν μωρά και όταν θήλαζαν ζύμωναν τη μητέρα τους για να κατεβάσει περισσότερο γάλα. Στις ενήλικες γάτες, αυτό αντιπροσωπεύει την απόλυτη άνεση, ασφάλεια και ευτυχία.

Εκτεθειμένη κοιλιά: Όταν μια γάτα κυλιέται ανάσκελα και σας δείχνει την κοιλιά της, νιώθει εμπιστοσύνη κοντά σας. Αυτό όμως -σε αντίθεση από ότι σημαίνει για τους σκύλους- δεν είναι πάντα πρόσκληση για χάδια, καθώς δεν της αρέσει καθόλου εκεί να την αγγίζουν.

Όσα περισσότερα γνωρίζουμε για τις γάτες και τον τρόπο που επικοινωνούν, τόσο καλύτερα θα ζούμε μαζί τους και θα τους χαρίζουμε ακόμη πιο όμορφη ζωή.