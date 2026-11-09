Η Γερμανία ετοιμάζεται για την πρώτη γυναίκα πρόεδρο

Η Ιλζε Άιγκνερ οδεύει προς το να γίνει η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Γερμανίας, με τη στήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού, μετά από 77 χρόνια ανδρικής παράδοσης.Είναι πλέον επίσημη η υποψηφιότητα της Βαυρής Ίλζε Άιγκνερ, προέδρου του κοινοβουλίου της Βαυαρίας, για την Προεδρία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Τα ανώτατα κομματικά όργανα της Χριστιανικής Ένωσης έδωσαν το πράσινο φως, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το επικύρωσε. Είναι άλλωστε προσωπικοί φίλοι και ιδιωτικά. Έχουν ταυτόχρονα μια μακρά σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Αντίστοιχα, η Άιγκνερ έχει και τη στήριξη του Βαυαρού πρωθυπουργού και Χριστιανοκοινωνιστή, Μάρκους Ζέντερ.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε το δικαίωμα της πρότασης, επαίνεσε την υποψήφια πρόεδρο: «Η πολιτική μας τάξη βρίσκεται και πάλι υπό πίεση από δυνάμεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», δήλωσε. Θεωρεί ότι η Ιλζε Άιγκνερ είναι η κατάλληλη, διότι πρόκειται για να κρατήσει τη Γερμανία ενωμένη, να είναι κοντά στους ανθρώπους, να τους προσφέρει προσανατολισμό και στήριξη.

Χρειαζόμαστε μια πρόεδρος του CDU και ομοσπονδιακός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε το δικαίωμα της πρότασης, επαινεί την υποψήφια: «Σήμερα η πολιτική μας τάξη βρίσκεται και πάλι υπό πίεση από δυνάμεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό». Θεωρεί ότι η Ιλζε Άιγκνερ είναι η κατάλληλη μπορεί να κρατήσει τη χώρα ενωμένη, να είναι κοντά στους ανθρώπους, να τους προσφέρει προσανατολισμό και στήριξη. Όπως είπε: «Χρειαζόμαστε μια προσωπικότητα που να μπορεί να στηριχθεί στο ευρύ κέντρο της κοινωνίας μας».

77 χρόνια μόνο άνδρες

Στις 30 Ιανουαρίου 2027 η Ομοσπονδιακή Συνέλευση αναμένεται να εκλέξει την Ιλζε Άιγκνερ ως την πρώτη γυναίκα Ομοσπονδιακή Πρόεδρο της Γερμανίας. Στα 77 χρόνια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας το αξίωμα κατείχαν δώδεκα άνδρες. Τώρα έρχεται η σειρά μιας γυναίκας. Μιας ιδιαίτερης γυναίκας, όπως λέει στην DW η πολιτική επιστήμονας Ούρσουλα Μινχ:

«Θεωρώ ότι η Άιγκνερ είναι μια καλή επιλογή, επειδή, με την εκτεταμένη πολιτική της εμπειρία, φέρει ισχυρές δημοκρατικές πεποιθήσεις και εκπροσωπεί τη μετριοπάθεια. Μπορεί εύκολα να αποβάλει τον τυπικό τρόπο ομιλίας των πολιτικών και μιλά χωρίς επιτήδευση». Η πολιτική επιστήμονας, που παρακολουθεί την πορεία της εδώ και δεκαετίες, προσθέτει: «Επιπλέον, η Άιγκνερ έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή. Δεν έχιε περάσει από πανεπιστήμιο, όπως οι περισσότεροι επαγγελματίες πολιτικοί».

Η ίδια η Ιλζε Άιγκνερ κράτησε πολύ σύντομη και περιεκτική τη δήλωσή της. Ευχαρίστησε για την ευρεία στήριξη, ακόμη και από άλλα κόμματα. Αναφέρθηκε στο SPDαλλά και στους Πράσινουςτης αντιπολίτευσης. Αυτό, όπως είπε, την κάνει «ταπεινή» αλλά και «τολμηρή». «Θέλω να είμαι η υποψήφια αυτού ακριβώς του ισχυρού κέντρου. Η χώρα μας, η δημοκρατία μας δέχεται επιθέσεις από μέσα και από έξω». Στόχος της, να γεφυρώσει το χάσμα, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Από τα ελικόπτερα στην πολιτική

Για την 61χρονη, η εκλογή στην προεδρία θα αποτελούσε την κορύφωση μιας μακράς πολιτικής σταδιοδρομίας. Η Ιλζε Άιγκνερ δεν έχει απολυτήριο λυκείου, ούτε πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτό ξεχωρίζει σε μια εποχή όπου κάποιοι θεωρούν τις νομικές σπουδές σχεδόν «γενετική προϋπόθεση» για πολιτική καριέρα, αναφέρουν γερμανικά μέσα τις τελευταίες μέρες.

Είναι η μικρότερη από τέσσερις αδελφές, κόρη ιδιοκτητών επιχείρησης ηλεκτρολογικών εργασιών. Είναι εκπαιδευμένη τεχνικός ραδιοφώνου και τηλεόρασης και πιστοποιημένη ηλεκτρολόγος. Εργάστηκε για μερικά χρόνια στον όμιλο Eurocopter, που σήμερα ανήκει στην Airbus, αναπτύσσοντας ηλεκτρολογικά εξαρτήματα για ελικόπτερα.

Πρόεδρος σε εποχές πολιτικών συγκρούσεων και πολέμων

Στη Γερμανία ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος ή η Πρόεδρος είναι αρχηγός του κράτους και εκπρόσωπός της κρατικής συνέχειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ ή τη Γαλλία, δεν διαθέτει εκτεταμένες πολιτικές εξουσίες και δε συμμετέχει στην τρέχουσα διακυβέρνηση.

Ωστόσο, ως υπερκομματικός θεσμός ασκεί σημαντική πολιτική, συνταγματική και ηθική επιρροή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιόδους πολιτικής πόλωσης και διεθνών κρίσεων, όπως αυτές που βιώνει σήμερα ο κόσμος. «Από συνταγματική άποψη ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποφασίσει σε μια πολιτική κρίση αν θεωρεί πιο σκόπιμη τη διάλυση της ομοσπονδιακής βουλής ή τη στήριξη μιας κυβέρνησης μειοψηφίας», εξηγεί η Μινχ. Επιπλέον, ελέγχει και υπογράφει τους νόμους που προέρχονται από τις πολιτικές διεργασίες στη βουλή.