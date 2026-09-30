Η Γαλλία παραδέχεται «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» στο μπλόκο της Μασσαλίας το 1943

Η γαλλική δικαιοσύνη χαρακτήρισε σήμερα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 1943 στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία , αναγνώριση την οποία ζητούσαν επί μακρόν επιζώντες και απόγονοί τους.

Η νομική έρευνα που ξεκίνησε το 2019 δεν επέτρεψε, ωστόσο, να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές που βρίσκονται εν ζωή, εξήγησε ο εισαγγελέας της εθνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Ολιβιέ Κριστέν, που παρουσίασε τα συμπεράσματα των ερευνών στη Μασσαλία.

Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 24 Ιανουαρίου 1943 με απόφαση των ναζί, με την ενεργό συνεργασία του καθεστώτος του Βισί, σε πολλούς τομείς της συνοικίας Vieux Port (Παλιό Λιμάνι), ιστορικό κέντρο της πόλης, που θεωρούνταν εστίες αντίστασης. Οι τομείς αυτοί ανατινάχθηκαν στη συνέχεια.

Συνολικά, 20.000 άνθρωποι επλήγησαν, με χιλιάδες να φυλακίζονται προσωρινά στη Φρεζίς (νότια) και 1.600 να εκδιώκονται.

«Έπειτα από την έρευνα και τη νομική ανάλυση που διενήργησε το γραφείο μου, το μπλόκο που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία, στη συνοικία Σεν Ζαν, στις 23 και 24 Ιανουαρίου 1943, καθώς και οι λεηλασίες και η καταστροφή της συνοικίας από τον Φεβρουάριο του 1943, χαρακτηρίζονται αδιαμφισβήτητα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου.

Τα γεγονότα είναι «σχετικά άγνωστα στους συμπολίτες μας (…) ενώ βρισκόμαστε απέναντι σε μια έφοδο απολύτως κολοσσιαία», πρόσθεσε ο Κριστέν. Οι απειλές σε τομείς που κατοικούνταν από φτωχό και μεταναστευτικό πληθυσμό «είχαν στόχο τους κατοίκους μιας συνοικίας επειδή θεωρήθηκαν υπάνθρωποι», πρόσθεσε.

Οι έρευνες του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης των Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας (Oclch) ξεκίνησαν το 2019, έπειτα από αγωγή ενός δικηγόρου από τη Μασσαλία, του Πασκάλ Λουονγκό, εκ μέρους 19 επιζώντων ή απογόνων τους.

«Αυτή η αναγνώριση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, έχει αξία ηθικής επανόρθωσης», δήλωσε ο δικηγόρος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη σειρά εφόδων στο πλαίσιο της λεγόμενης επιχείρησης “Sultan”, που πραγματοποιήθηκαν σπό κοινού σπό τις γερμανικές και τις γαλλικές αρχές, σχεδόν 800 Εβραίοι, κυρίως από τη συνοικία Opéra, στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης/θανάτου.