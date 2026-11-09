Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν για κυβερνοεπίθεση σε ψυγεία σούπερ μάρκετ και προειδοποιεί με συνέπειες

Η Γαλλία κατηγόρησε το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν ψυγεία και καταψύκτες σούπερ μάρκετ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη χώρα.

Ξεχωριστά, ο εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του επικεφαλής μιας επιθετικής κυβερνομονάδας που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η κυβερνοεπίθεση τον περασμένο μήνα είχε ως αποτέλεσμα τα ψυγεία και οι καταψύκτες σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία να ζεσταθούν, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν νωπά και κατεψυγμένα τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες.

Οι συγκεκριμένες επιθέσεις συγκαταλέγονται στις πλέον σοβαρές κυβερνοεπιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί στον πόλεμο με το Ιράν – σύμφωνα πάντα με τη γαλλική κυβέρνηση – ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Η σύγκρουση έχει συνοδευτεί από διάσπαρτα περιστατικά φερόμενων κυβερνοεπιθέσεων και ψηφιακών παρεμβολών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών του Λος Άντζελες τον Μάρτιο, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς και περιστατικά που αφορούσαν πλοία με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο.

Η Τεχεράνη αρνείται συστηματικά ότι πραγματοποιεί κακόβουλες κυβερνοεπιχειρήσεις.