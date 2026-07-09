Η Γαλλία εξετάζει τη Συρία ως εναλλακτική οδό για το πετρέλαιο του Κόλπου λόγω Ορμούζ

Η Γαλλία εξετάζει τη Συρία ως πιθανή εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Κόλπο, καθώς η ένταση στα Στενά του Ορμούζ εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των διεθνών πετρελαϊκών ροών.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε στο TF1 ότι το Παρίσι θέλει να προετοιμάσει εναλλακτικές οδούς, ώστε η παγκόσμια αγορά να μη βρίσκεται εξαρτημένη από θαλάσσια περάσματα που μπορούν να μπλοκαριστούν λόγω γεωπολιτικών κρίσεων.

«Μεταξύ όλων των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει από την αρχή αυτής της κρίσης, υπάρχει και η ιδέα να προετοιμαστούν εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να μη βρισκόμαστε εξαρτημένοι από αποκλεισμούς εδώ ή εκεί», δήλωσε ο Μπαρό.

Τι δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, η Συρία θα μπορούσε να αποκτήσει ρόλο νέου περιφερειακού κόμβου, καθώς, όπως είπε, η χώρα «επανενώνεται και ενισχύεται» μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η τοποθέτηση Μπαρό έγινε μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, κατά την οποία το Παρίσι εξέφρασε τη στήριξή του σε μια κυρίαρχη και επανενωμένη Συρία, αλλά και την πρόθεσή του να ενισχύσει την οικονομική και εμπορική συνεργασία με τη συριακή κυβέρνηση.

Η συζήτηση για τη Συρία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ανησυχιών για τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου από τον Κόλπο. Ένα πιθανό μπλοκάρισμα του περάσματος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.