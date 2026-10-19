Η Γαλλία εκτός ελέγχου: Προς μερική απαγόρευση κυκλοφορίας, λεηλασίες και πάνω από 2.000 συλλήψεις

Μέτρα για τον περιορισμό των ταραχών που μετέτρεψαν σε σκηνικό χάους και καταστροφής το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/10) ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για τις αιματηρές διαδηλώσεις.

Συγκεκριμένα ο Λεκορνί ζήτησε από τους κατά τόπου Νομάρχες την εφαρμογή μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

«Έχουμε μια κατάσταση που εντοπίζεται στα αστικά κέντρα», τόνισε. «Θα είναι πολύ εντοπισμένα τα μέτρα», εξήγησε.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί στην έκακτη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου Julien de Rosa/Pool Photo via AP

Παράλληλα, ο ίδιος ανακοίνωσε «μια ευρείας κλίμακας δικαστική έρευνα» και τόνισε ότι η κυβέρνηση «δεν έχει τίποτα να κρύψει» μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

«Ο γαλλικός λαός πρέπει να κατανοήσει πώς οργανώθηκε αυτή η αναταραχή, με έναν εντελώς πρωτοφανή τρόπο», σημείωσε και αξίωσε «μια δυναμική απάντηση από την Δικαιοσύνη απέναντι στη βία».

Δράττοντας την ευκαιρία, ανακοίνωσε την ίδρυση ενός ειδικού ταμείου στήριξης για όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις. «Υπάρχει ανάγκη για ρευστότητα» τόνισε.

Απαγόρευση διαδηλώσεων στη Μασσαλία

Υπενθυμίζεται ότι στη Μασσαλία είχε ήδη επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας πριν από την ανακοίνωση Λεκορνί.

Η Μασσαλία ήταν από τις πόλεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο των θυελλωδών κινητοποιήσεων το προηγούμενο 48ωρο, με διαδηλωτές να εισβάλουν στο δημαρχείο, χτυπώντας την πόρτα με μπάρες ασφαλείας που αφαίρεσαν από τον δρόμο.

Στο διάγγελμα της Κυριακής (18/10) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα απαγόρευε ορισμένες δημόσιες συγκεντρώσεις σε συντονισμό με τους δημάρχους των γαλλικών πόλεων.

Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών

Παράλληλα, ο Λεκορνί συγκαλεί και σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, στην οποία όπως έγινε γνωστό δεν θα συμμετάσχουν ούτε η Μαρίν Λεπέ ούτε ο Ζορντάν Μπαρντελά, ενώ το κόμμα τους θα εκπροσωπηθεί από κάποιον αντιπρόεδρο, όπως ανέφερε το BFM.

Το αν θα γίνει τελικά αυτή η σύσκεψη και ποιοι θα συμμετάσχουν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα κόμματα και οι υποψήφιοι ζεσταίνουν τις «μηχανές» για τις προεδρικές εκλογές του 2027, οπότε και θα εκλεγεί και ο διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν.

Από τις ταραχές στη Γαλλία AP Photo/Emma Da Silva

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ επανέλαβε την πρότασή του να δοθεί στην κυβέρνηση η εξουσία να μπλοκάρει επιλεκτικά την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να κατασταλούν οι ταραχές.

Ο Ατάλ, και νυν επικεφαλής του πολιτικού κόμματος του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι «προσωρινά» και «περιορισμένα στην περιοχή όπου εκτυλίσσονται οι ταραχές».

Σε θέσεις μάχης τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Νέο γύρο κινητοποιήσεων για το Σάββατο (24/10) ανακοίνωσαν τα «Κίτρινα Γιλέκα». Αρχικά συνδικάτα και κίτρινα γιλέκα είχαν δώσει επόμενο «ραντεβού» για τις 5 Νοεμβρίου, ωστόσο, ενώ το γαλλικό κυβερνητικό επιτελείο συνεδρίαζε αποτιμώντας όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στους δρόμους της Γαλλίας, η συντονιστική ομάδα των κίτρινων γιλέκων, ανακοίνωσε το πρωί «Πράξη II» με νέες δράσεις.

Κατεσταμμένα ΑΤΜ AP Photo/Emma Da Silva AP

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι αγρότες καθώς τρακτέρ άρχισαν να μπλοκάρουν την κυκλοφορία το πρωί της Δευτέρας (19/10) στον αυτοκινητόδρομο A47 νότια της Λυών. Λίγη ώρα αργότερα, οι φοιτητές απέκλεισαν την είσοδο στο Λούβρο.

Ξεπέρασαν τις 2.000 οι συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία

Το Σαββατοκύριακο, «προσήχθησαν επίσης 2.331 άτομα» και δεκάδες τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση μετά τα βίαια επεισόδια, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Συνολικά 350 προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή 19/10 και κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Παρίσι, όπου λεηλατήθηκαν περίπου 30 καταστήματα, ανακοίνωσε Δευτέρα 19/10 ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και ο δήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα σε σχολεία των φτωχών βόρειων προαστίων του Παρισιού, όπου η ανησυχία για τις απουσίες εκπαιδευτικών και τις κακές κτιριακές υποδομές μετεξελίχθηκε γρήγορα σε ένα κίνημα πανεθνικής εμβέλειας κατά της ανισότητας, των ανεπαρκών δημόσιων δαπανών και της υποβάθμισης των συνθηκών.

Λεηλατημένο μαγαζί στη Γαλλία AP Photo/Emma Da Silva AP

Επίσης συμπίπτουν με μια περίοδο βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποχωρεί από το αξίωμά του το επόμενο έτος, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου ενδέχεται να εξελιχθούν σε μια αναμέτρηση μεταξύ της ηγέτιδας της «Εθνικής Συσπείρωσης» (Rassemblement National), Μαρίν Λεπέν, και του Ζαν-Λικ Μελανσόν, από το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (La France Insoumise).

Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί και η Μελόνι

Στο μεταξύ έκτακτη σύσκεψη με θέμα την διαχείριση της δημόσιας τάξης συγκάλεσε για σήμερα στο Παλάτσο Κίτζι Ιταλίδα η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καθώς ανακοινώθηκε νέα διαμαρτυρία για το Σάββατο (24/10) στο Τορίνο και την Παρασκευή (30/10) μαζική διαδήλωση στην Ρώμη στον απόηχο των επεισοδίων που έγιναν στο Μιλάνο το Σαββατοκύριακο και οδήγησαν σε 32 συλλήψεις και 271 προσαγωγές.

Η σύσκεψη θα γίνει ενώ στο διαδίκτυο αναρτήθηκε κείμενο ενός άγνωστου έως τώρα κινήματος με την ονομασία «17 Οκτώβρη», στο οποίο αναφέρεται ότι «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι» και ότι «θα υπάρξουν κινητοποιήσεις διαρκείας, κάθε Σάββατο, σε σειρά ιταλικών πόλεων».

Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών αφήνουν να διαρρεύσει ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, διότι συχνά οργανώνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.