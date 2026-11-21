Η Γαλλία απέρριψε σήμερα τη νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034, με το Ελιζέ να εκτιμά ότι υπό αυτήν τη μορφή, «δεν συνιστά βάση για μια συμφωνία».

«Το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον επόμενο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι πολύ απογοητευτικό. Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, ιδίως όσον αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και, ειδικότερα, τη διασφάλιση των εισοδηματικών ενισχύσεων των αγροτών», επισήμανε η γαλλική προεδρία.