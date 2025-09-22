Η Γαλλία αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης

Η Γαλλία αναγνώρισε σήμερα επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμ. Μακρόν απο το βήμα της ειδικής συνεδρίασης του ΟΗΕ.

«Θέλουμε δύο κράτη που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα με τον δηλωμένο στόχο της καταστροφής της Χαμάς, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί, τραυματιστεί, λιμοκτονήσει, τραυματιστεί ψυχικά», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Έχει έρθει η ώρα. Γι’ αυτό, πιστός στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου στη Μέση Ανατολή για ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Γι’ αυτό δηλώνω ότι σήμερα η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Μακρόν, με την ανακοίνωσή του, να γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι οι πρώτοι ομιλητές, ακολουθούμενοι από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και στη συνέχεια από άλλους παγκόσμιους ηγέτες.